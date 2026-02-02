Haberler

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, küresel ekonomik gelişmelerin Türkiye üzerindeki etkilerini tartışmak için bir araya geldi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Ankara'daki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nihat Zeybekci?? ve Ahmet Baha Öğütken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

Küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye'ye etkilerinin değerlendirileceği toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Ekonomi
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Altında çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük

4. günde de çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok

Milli yıldızımız Alperen'e büyük şok