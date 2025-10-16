Haberler

Ekmek ve Pasta Teknolojileri Fuarı Kapılarını Açtı

Ekmek ve Pasta Teknolojileri Fuarı Kapılarını Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı, 50'den fazla ülkeden 25 bini aşkın sektör temsilcisini ağırlayacak. Fuar, gıda makineleri ve diğer teknolojik yenilikler ile dikkat çekiyor.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı, ATO Congresium'da kapılarını açtı.

Unlu mamuller, pastacılık, dondurma ve çikolata sektörlerinin temsilcilerini bir araya getiren fuara, bu yıl 50'den fazla ülkeden 25 bini aşkın sektör temsilcisinin katılımı bekleniyor.

Otomasyonlu gıda makineleri, otomatik fırın, sıfır su israfıyla çalışan buz makinesi fuarın dikkati çeken ürünleri arasında yer alıyor.

Fuarı organize eden firmanın Genel Müdürü Ufuk Altıntop, fuarda 75 standın yer aldığını ve Türkiye'nin yanı sıra İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya gibi farklı ülkelerden ürünlerin sergilendiğini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçileri ağırladıklarını dile getiren Altıntop, "Tüm bölgelere hitap ediyoruz aynı zamanda geçtiğimiz senenin istatistiklerine baktığımız zaman toplamda 35 ülkeden daha ziyaretçimiz vardı Türkiye haricinde. Bu sene bunu 50 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle Balkanlar, Türk cumhuriyetleri ve Orta Doğu'dan ziyaretçilerimiz çevrim içi kayıt yaptırmış vaziyette." dedi.

Ziyaretçiler fuardan memnun

Fuarın ziyaretçilerinden Nevzat Boran Çelik de yeni teknolojilerin dikkatini çektiğini belirterek, "Devasa hamur makineleri var, rahatlıkla 1000-2000 kişiye yetebilecek şekilde." diye konuştu.

Baklava ustası Müslüm Çiftçi de fuarı herkesin ziyaret etmesi gerektiğini dile getirerek, "Burada ustalarımız herkese sunum yapıyor. Ürünleri görüyoruz, un çeşitleri ve seçenekleri, güzel fırınlar ve farklı seçenekler var. Kendi yurdumun lezzetleri vazgeçilmez. Ustalar güzel ürünler çıkarıyorlar, tereyağlı, fıstıklı Gaziantep'in efsane lezzetleri var." ifadelerini kullandı.

Selahattin Kocatürk de fırın ve tatlı çeşitlerini incelemek için fuara geldiğini belirterek, "Kendimizi geliştirmek için buralarda geziyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Güzel bir fuar herkesin de gelmesini tavsiye ediyorum. Çünkü gelip görülmesi gereken çok şey var, teknoloji ve makineler gelişiyor." dedi.

Fuar, 19 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sadettin Saran Dünyaca ünlü isme 'Güle güle' dedi

Dünyaca ünlü isme "Güle güle" dedi
'Öcalan'a umut hakkı' polemiği! Özlem Zengin 'Talep olmadı' dedi, DEM'den anında yanıt geldi

"Öcalan" polemiği: Biri "Ben duymadım" dedi, diğeri yalanladı
Hadise Samsun konserinde enerjisiyle göz doldurdu

Hadise bir şeyler deniyor!
Arkeologlar, antik kuyuda 1.800 yıllık cesetler buldu

Arkeologlar, antik kuyuda 1.800 yıllık cesetler buldu
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Marmara'da 7,5'luk deprem alarmı! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak

4. seviye alarm! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
title