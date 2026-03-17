Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın
İstanbul'da bir patsocu, ekmek arası patatesi 270 liradan satmaya başladı. Patsocunun buna, "kampanya" demesi tepki çekti.
270 LİRAYA "KAMPANYA" DEDİLER
Özellikle öğrencilerin ve dar gelirlilerin en uygun fiyatlı öğünlerinden biri olarak bilinen patsonun bu fiyat seviyesine çıkması, sokak lezzetlerindeki maliyet artışını bir kez daha gündeme getirdi.
Fiyatın yüksekliğinden ziyade, işletmenin bu satış rakamını bir "kampanya" olarak duyurması ise vatandaşların tepkisini çekti. Birçok kullanıcı, karbonhidrat ağırlıklı ve maliyeti düşük bir ürünün bu fiyatla fırsat gibi sunulmasını eleştirirken, geleneksel sokak lezzeti kültürünün sona erdiğine dair paylaşımlarda bulundu.