Haberler

Çarşamba'da ekmek 17,5 TL oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çarşamba Fırıncılar Odası Başkanı İsa Akbaş, artan maliyetler nedeniyle 200 gram ekmeğin fiyatının 17,5 TL olacağını duyurdu. Mevcut tarifeye göre 215 gram ekmek 15 TL'den satılmakta, yeni tarifede fiyat 2,5 TL artarken gramaj 10 gram azalacak.

Oda Başkanı İsa Akbaş, artan maliyetler nedeniyle ilçede ekmek fiyatlarına zam yapılacağını duyurdu. Akbaş, Samsun ve Bafra Fırıncılar Odaları ile ortak karar doğrultusunda 200 gram ekmeğin 17,5 TL olacağını belirtti. Mevcut tarifede 215 gram ekmeğin 15 TL'den satıldığını hatırlatan Akbaş, yeni tarifede fiyatın 2,5 TL artacağını ve gramajın 10 gram azalacağını ifade etti.

Akbaş, yeni fiyat tarifesinin kısa süre içinde uygulanacağını sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor

Savaş sürerken Trump'tan "İran" itirafı: ABD halkı...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

Ünlü sunucuya küstah mesaj! Verdiği yanıt daha bomba

Yapılan küstah yoruma verdiği yanıt bomba
İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor

Galatasaray'la anılıyordu: İmzayı atıyor
Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

Kerem Aktürkoğlu kendisine ve ailesine hakaret edenler için harekete geçti

Kendisine ve ailesine hakaret edenlerin başları yandı
National Geographic belgesellerini aratmayan sahne: Kargaların intikamı

Nefes kesen anlar: Kargaların intikamı