Çarşamba'da ekmek 17,5 TL oluyor

Çarşamba Fırıncılar Odası Başkanı İsa Akbaş, artan maliyetler nedeniyle 200 gram ekmeğin 17,5 TL olacağını açıkladı.

Oda Başkanı İsa Akbaş, artan maliyetler nedeniyle ilçede ekmek fiyatlarına zam yapılacağını duyurdu. Akbaş, Samsun ve Bafra Fırıncılar Odaları ile ortak karar doğrultusunda 200 gram ekmeğin 17,5 TL olacağını belirtti. Mevcut tarifede 215 gram ekmeğin 15 TL'den satıldığını hatırlatan Akbaş, yeni tarifede fiyatın 2,5 TL artacağını ve gramajın 10 gram azalacağını ifade etti.

Akbaş, yeni fiyat tarifesinin kısa süre içinde uygulanacağını sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı