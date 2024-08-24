Ekmek satışında yeni dönem! A'dan Z'ye tüm bilgiler üzerinde yazacak
Türk Standartları Enstitüsü, ekmeğe yeni standartlar getirdi. Yeni düzenlemeye göre, ambalajlı olanlar değil fırınlarda satılan ekmeğin üzerinde fırının adı, nerede, ne zaman üretildiği, kullanılan un, son kullanma tarihi yazılacak. Ayrıca ekmek kabaracak, iyi pişecek fakat yanmış olmayacak. Günlük, sıcak üretim yapıldığını söyleyen fırıncılar karara, "Etikete ne gerek var" diyerek tepki gösterdi.
TSE'nin fırınlardaki ekmek satışına getirdiği yeni düzenlemeler dikkat çekti. Buna göre, ekmeğin üzerine fırının adı, nerede, ne zaman üretildiği, kullanılan un ve son kullanma tarihi yazılması zorunlu olacak.
FIRINLARDAKİ EKMEK SATIŞINA YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ
Türk Standartları Enstitüsü (TSE), fırınlardaki ekmek satışında yeni düzenlemeye gitti. Yeni standartlar getirilirken, ekmeğin kabarması, iyi pişmesi ve yanmış olmaması zorunlu kılındı. Fırının adı, nerede, ne zaman üretildiği, kullanılan unun adı, son kullanma tarihi yazılı olacak. Ekmeğe elle temas edilmemesi için ya kağıda sarılacak ya da poşete koyulacak.
FIRINCILAR TEPKİLİ
Ekmeğe getirilen yeni düzenlemelere tüketicilerin tepkisi olumlu oldu. Kararlar, fırıncılar tarafından ise tepkiyle karşılandı. Sıcak satış yaptıklarını, ekmeği akşama kadar bekletmediklerini söyleyen fırıncılar, etiket düzenlemesinin de ekstra maliyet getireceğini belirtti.