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Ekmek satışında yeni dönem! A'dan Z'ye tüm bilgiler üzerinde yazacak

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Türk Standartları Enstitüsü, ekmeğe yeni standartlar getirdi. Yeni düzenlemeye göre, ambalajlı olanlar değil fırınlarda satılan ekmeğin üzerinde fırının adı, nerede, ne zaman üretildiği, kullanılan un, son kullanma tarihi yazılacak. Ayrıca ekmek kabaracak, iyi pişecek fakat yanmış olmayacak. Günlük, sıcak üretim yapıldığını söyleyen fırıncılar karara, "Etikete ne gerek var" diyerek tepki gösterdi.

TSE'nin fırınlardaki ekmek satışına getirdiği yeni düzenlemeler dikkat çekti. Buna göre, ekmeğin üzerine fırının adı, nerede, ne zaman üretildiği, kullanılan un ve son kullanma tarihi yazılması zorunlu olacak.

Ekmeğe Yeni Standartlar Getirildi: Fırın Adı ve Üretim Bilgileri Zorunlu Olacak

FIRINLARDAKİ EKMEK SATIŞINA YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), fırınlardaki ekmek satışında yeni düzenlemeye gitti. Yeni standartlar getirilirken, ekmeğin kabarması, iyi pişmesi ve yanmış olmaması zorunlu kılındı. Fırının adı, nerede, ne zaman üretildiği, kullanılan unun adı, son kullanma tarihi yazılı olacak. Ekmeğe elle temas edilmemesi için ya kağıda sarılacak ya da poşete koyulacak.

FIRINCILAR TEPKİLİ

Ekmeğe getirilen yeni düzenlemelere tüketicilerin tepkisi olumlu oldu. Kararlar, fırıncılar tarafından ise tepkiyle karşılandı. Sıcak satış yaptıklarını, ekmeği akşama kadar bekletmediklerini söyleyen fırıncılar, etiket düzenlemesinin de ekstra maliyet getireceğini belirtti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi

Türk Standartları Enstitüsü Ekonomi Ekmek Yaşam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (10)

Kazim Ozyuva:

İstanbul'da ekmek olmuş 12.5 TL etikette koyarlarsa 15 lira yaparlar yazık günah bu millete evine günde 4-5 ekmek alan var

31
4
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Naci Büyükkal:

Fırıncılar aşırı para kazanıyor. Umarım Devletimiz tüm Un mamülleri satan Fabrikalar, Fırınları vergi denetlemesi yapar. ^_^

17
3
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ERKAN :

Plastik atıklar fazlalaşacak, bari kağıt ambalaj zorunluluğu getirin

16
1
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engin hazlipinar:

Cok eskiden zaten vardi. Kucuk kagit bir etiket olyordu ekmegin altinda. Tabanda oldugu icin yanmiyordu piserken. Minik birseydi. Koparip atiyorduk sofrada.

13
0
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Anty-Partizan:

100 Sene Sonra Dag Fare Dogurdu...

7
2
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Abdullah ÖRGE:

eskisi gibi ekmek içinde kağıt etiket mi yenecek artık

6
2
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Hakan Ak:

Bırakın ekmeği üretimi ni vs millet zaten anlıyor ekmeğin taze olup olmadığından siz bi dünya kimyasalla üretilen sebze ve meyveleri denetleyin ne yediğimiz belli değil

0
0
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