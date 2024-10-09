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Fırıncılar Odası: Yüksek enflasyon nedeniyle ekmeğe zam kaçınılmaz

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatında bu ay değişiklik öngörülmediğini belirterek, "Yaptığımız çalışmalar netice vermezse, bu aydan sonraki süreçte ekmek fiyatına bunun yansıması ciddi anlamda olacak demektir." ifadesini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanvekili de olan Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, son 1 aydır un ve girdi fiyatlarındaki artışın fırıncıları zorladığını söyledi.

"EKMEK FİYATINDA YÜKSELME KAÇINILMAZ"

Bu artışların ekmek fiyatında yükselmeyi kaçınılmaz kıldığını ifade eden Balcı, "Biz ilgili kurumlarla, bu artışlar konusunda ne yapılacağı noktasında gerekli çalışmalarımızı yaptık. Ticaret Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yaptığımız çalışmalar var." dedi. Balcı, bu yıl hasadın her zamankinden fazla olduğunu, ekmeklik buğdayda 14,5 milyon ton, ekmeklik unda kullanılan buğdayda 12 milyon ton hasat gerçekleştirildiğini bildirdi. Hasadın bu yıl kalite yönünden düşük olmasına karşın, belli bölgelerdeki ürünün kaliteli ve istenen seviyede gelmesi nedeniyle, o bölgelerdeki fiyatın yükseldiğini aktaran Balcı, bu konuda tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

"FİYATLAR BU AY ARTMAYACAK"

Balcı, artışların devam etmesi durumunda ekmek fiyatının makul olmaktan çıkacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu: Bugün ekmeğin kilogram fiyatı 50 liraya satılıyorsa bu fiyatı 65 lirada muhafaza etmek mümkün olmaz. Bu da ekmeğe olumsuz yansıyacak demektir. Bugüne kadar esnafımız gerekli özveriyi gösterdi. Bu ay içinde de kilogramı 50 liradan satılan ekmekte bir fiyat değişikliği olmayacağını ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"AMACIMIZ FİYAT ARTIŞI YAPMADAN GÖTÜREBİLMEK"

Balcı, şunları kaydetti: Bu olumsuzluklar devam edecek olursa ekmeğe yansıması da normal olmaktan çıkacak. Her zaman ekmeğe yansıması yüzde 20-25 bandında olmuştur. Asgari ücretle birlikte yüzde 25 bandını geçirmemeye çalışmak gerekir. Bununla ilgili çalışma yapılmalı.

"CİDDİ FİYAT ARTIŞI"

Kurumların üzerine düşen görevi yapması gerekir. Bu konuyla ilgili 1 aydır Ticaret Bakanlığımız ile her gün görüşüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ile görüştük. Amacımız, temel gıda maddesi ekmekte, fiyat artışı yapmadan götürebildiğimiz kadar götürmek. Özetle bu ay için ekmek fiyatları kilogramı 50 liradan satılıyor, bu fiyattan satılmaya devam edecektir ama bizim yaptığımız çalışmalar netice vermezse bu aydan sonraki süreçte ekmek fiyatına bunun yansıması ciddi anlamda olacak demektir."

Fırıncılar Odası: Yüksek enflasyon nedeniyle ekmeğe zam kaçınılmaz
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

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