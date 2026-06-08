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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda Orta Vadeli Program kapsamındaki yapısal reformlar ve istihdam çalışmaları ele alındı.

EKONOMİ Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ve Ahmet Baha Öğütken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, ilgili bakan yardımcıları katıldı. Toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut, İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem de yer aldı. Toplantıda, Orta Vadeli Program kapsamındaki yapısal reform eylemlerin değerlendirileceği, uluslararası iş gücünün istihdamına ve 'Tek Durak Ofis' uygulamasına yönelik çalışmaların ele alınacağı belirtildi. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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