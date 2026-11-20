Ekimde kurulan şirket sayısı yüzde 4,7 azaldı, kapanan şirket sayısı yüzde 17 arttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ekim ayı verilerine göre kurulan şirket sayısı eylüle kıyasla yüzde 4,7 azalarak 9 bin 56'ya geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 17 artışla 2 bin 589'a çıktı.
Türkiye'de kurulan şirket sayısı ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,7 azalışla 9 bin 56, kapanan şirket sayısı yüzde 17 artışla 2 bin 589 oldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ekim ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, ekimde kurulan şirket sayısı eylül ayına kıyasla yüzde 4,7 azalarak 9 bin 506'dan 9 bin 56'ya geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 17 artarak 2 bin 589'a çıktı. Eylülde 2 bin 212 şirket kapanmıştı.
Ekimde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,8, kapanan şirket sayısı yüzde 3,7 azaldı.
(Sürecek)