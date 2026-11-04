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Ekimde Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 4 oldu, enerji fiyatları yüzde 20,8 arttı

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Eurostat'ın ekim ayı öncü verilerine göre Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,8 iken ekimde yüzde 4'e yükseldi; aylık enflasyon yüzde 0,4 oldu. En yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 20,8 ile enerji ürünlerinde gerçekleşirken çekirdek enflasyon yüzde 2,5 belirlendi.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ekim ayında enerji ürünlerindeki fiyat artışıyla birlikte yüzde 4'e çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde yüzde 3,8 olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 4'e yükseldi.

Enflasyon ekimde aylık bazda ise yüzde 0,4 oldu.

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon, yıllık bazda yüzde 2,5 olarak belirlendi.

Avro Bölgesi'nde ekimde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 20,8 ile enerji ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 3,3 ile hizmetler, yüzde 1,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri takip etti.

AB uyumlu verilere göre, ekimde yıllık enflasyon Almanya'da yüzde 2,8, Fransa'da yüzde 3,8, İtalya'da yüzde 5,6 ve İspanya'da yüzde 4,9 oldu.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi'nde orta vadede yüzde 2 enflasyona ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: AA
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