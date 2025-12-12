Haberler

İhracat birim değer endeksi ekimde yıllık yüzde 9,6, ithalat birim endeksi yüzde 3,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi yıllık bazda yüzde 9,6 artarken, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 3,7 yükseldi. İhracat miktar endeksi ise yüzde 7 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,6 yükseldi.

Endeks, Ekim 2024'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,6, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,5 artarken yakıtlarda yüzde 5,4 azaldı.

İhracat miktar endeksi, bu dönemde yüzde 7 geriledi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,8, yakıtlarda yüzde 19,7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 azalış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 yükseldi. Endeks, aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,3 arttı, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,9 artarken yakıtlarda yüzde 5,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,8 düştü.

İthalat miktar endeksi söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 3,3 artış kaydetti. Endeks, yıllık bazda gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,1, yakıtlarda yüzde 1,8, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi, eylülde 140,5 iken ekimde yüzde 1,5 azalarak 138,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi, geçen yıl ekimde 153,9 iken bu yılın aynı ayında yüzde 7 azalışla 143,1 olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi, eylülde 120,7 iken ekimde yüzde 6,1 artarak 128,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi, Ekim 2024'te 120,6 iken bu yılın aynı ayında yüzde 3,3 artışla 124,6 olarak belirlendi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Ekim 2024'te 86,2 olan dış ticaret haddi, 5 puan artışla Ekim 2025'te 91,2 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
