Ekim Ayı Merkezi Yönetim Bütçesi Açık Verdi

Güncelleme:
Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ekim ayında 1 trilyon 147,1 milyar liraya, giderleri ise 1 trilyon 370,3 milyar liraya yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre gelirler %49,1, giderler ise %43,4 artış gösterdi. Ocak-ekim döneminde bütçe açığı 1 trilyon 440 milyar 477 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ekimde bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 49,1 artarak 1 trilyon 147 milyar 70 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 43,4 artışla 1 trilyon 370 milyar 269 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,1 yükselerek 10 trilyon 151 milyar 995 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 42,9 artarak 11 trilyon 592 milyar 472 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, ekimde 223 milyar 199 milyon lira, ocak-ekim döneminde 1 trilyon 440 milyar 477 milyon lira açık verdi.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
