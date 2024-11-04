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Ekim ayı enflasyonu yıllık yüzde 48,58 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın 10'uncu enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ekim ayı enflasyonu 2,88 arttı, buna göre yıllık enflasyon % 48,58 oldu.

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,02 olarak gerçekleşti.

EN AZ ARTIŞ ULAŞTIRMADA, EN ÇOK ARTIŞ EĞİTİMDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %93,66 ile eğitim oldu.

EKİMDE EN YÜKSEK ARTIŞ %14,32 ile GİYİM VE AYAKKABIDA

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %14,32 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Ekim ayı itibarıyla, 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %40,12, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,10 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,65 olarak gerçekleşti.

Ekim ayı enflasyonu yıllık yüzde 48,58 oldu
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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Yorumlar (52)

Haber YorumlarıJokerAllame:

alamanya bizi kiskaniyoooo :)

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Haber YorumlarıV Gungordu:

yil sonuna doğru enflasyon indi derler

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Haber YorumlarıAhmet Araç:

Milletin hakkına girmeyin milletin vebaline girmeyin gerçi ne kadar umrumuzda ki hak yiyorsunuz emin olun adamakıllı açıklayın millet ona göre zam alıyor

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Haber Yorumlarıveli İdi:

En kötüsü geride kaldı demişti “new rapunzel”. Demek ki en en kötüsü gelecekmiş…

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Çarşıda pazarda her şey gün be gün artarken enflasyonun aylık %3'e yakın gelmesine kendileri bile inanmazlar. Bir önceki ayın 100 lirası ile bu ayın 103 lirasıyla aynı çarşıdan aynı malzemeleri almak imkansız iken bu nasıl bir istatistiktir. Ülkede çoğu kurum nasıl israf ise TÜİK'in olması da israftır. Tasarruf tedbirleri kapsamında bu kurumun kapatılması gerekiyor. Zaten masa başındakiler yıl başında rakamları paylaşıyorlar.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Hahahahahaha enflasyon yine mi düşmemiş Sizin yapacagınız ise :)

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Haber Yorumlarımurat dural:

Yeter artık dalga geçtiğiniz nerenin enflasyonunu baz alıyorsunuz açıkça söyleyin gidip orada yaşayalım!

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Haber YorumlarıCerkes:

Biz neden hiç onfiyatları hiç görmedik yüzde 220 bir artış var yıllık

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Haber Yorumlarımurat dural:

Ninni gibi uyutun uyutun bir gün sizi de uyuturlar.

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Haber YorumlarıOsman Marley:

eyi eyi bunun şerefine mazota süte peynire zam gelir

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