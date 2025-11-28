Haberler

Ekim 2025 İşsizlik Oranı %8,5'e Düştü

Güncelleme:
TÜİK, Ekim 2025 dönemine ait işsizlik oranını açıkladı. Ekim ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %8,5 seviyesine geriledi. Genç nüfusta işsizlik oranı ise %15,6 olarak kaydedildi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Ekim 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 33 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11,3 kaydedildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 185 bin kişi artarak 32 milyon 772 bin kişi, istihdam oranı 0,2 puan artarak yüzde 49,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti. İş gücü, 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 157 bin kişi artarak 35 milyon 804 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 53,8 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5 iken kadınlarda yüzde 36,5 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 15,6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,9, kadınlarda yüzde 20,6 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak 42,2 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 29,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
