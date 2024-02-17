EİB Moda Tasarım Yarışması'nda Finalistler Belli Oldu

Ege İhracatçı Birliklerince (EİB) bu yıl 18'incisi düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışması'nda finale kalan 10 yarışmacı belli oldu.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlediği yarışmaya 230 kişi başvuru yaptı. Bunlardan 20'si ön jüri tarafından seçildi.

Daha sonra yapılan mülakatların ardından Aslı Özer, Buse Ünal, Elif Demirbilek, Haldun Aybers Sümerman, Kübra Tüysüz, Mustafa Sıtkı Asmaoğlu, Nilgün Demirhan, Ömer Baycan, Sevgi Yılmaz ve Zeynep Karlıdağ finalde yarışmaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Başkanı Burak Sertbaş, yarışmada başarı elde eden tasarımcıların dünyanın önde gelen moda okullarında eğitim alma şansı bulduğunu belirterek "Bugüne kadar yarışmalarda dereceye giren 20'den fazla tasarımcı, Bakanlığımızın desteğiyle dünya çapında ünlü moda okullarında yüksek lisans eğitimi alma imkanı buldu. Bu durum, gençlerimiz, Türk moda endüstrisi ve ülkemiz açısından önemli bir dönüm noktası oluşturuyor." ifadelerini kullandı.