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Ehliyet yenileme tarihi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı

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2025 yılı itibariyle kullanımı zorunlu hale gelecek olan yeni tip ehliyete ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Eski ehliyetlerin yeni tip ile değiştirilmesine ilişkin tanınan süre uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ehliyet yenileme tarihinin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya eski tip ehliyetlere ilişkin gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Eski Tip Sürücü Belgelerinin Yenilenme Süresini Uzattık

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim.

YENİLENEN EHLİYETLERİN DE SÜRESİ VAR

Yenilenmiş ehliyetlerin süresi 10 yıl olarak belirleniyor. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olarak belirlendi.

C1 sınıfı 7500 Kg'a kadar kamyon ve çekici, C1E sınıfı 12000 Kg'a kadar kamyon ve çekici, C sınıfı Kamyon ve Çekici, CE sınıfı Römorklu Kamyon ve Çekici, D1 sınıfı Minibüs, D1E sınıfı Römorklu Minibüs, D sınıfı Minibüs ve Otobüs, DE sınıfı Römorklu Minibüs ve Otobüs 5 yıl süreyle, M sınıfı Motorlu Bisiklet, A1 sınıfı 11 KW'yı geçmeyen motosiklet, A2 sınıfı 35 KW'yı geçmeyen motosiklet, A sınıfı 35 KW'yı geçen motosiklet, B1 sınıfı 4 tekerlekli motosiklet, B sınıfı Otomobil - Kamyonet, BE sınıfı Römorklu Otomobil - Kamyonet, F sınıfı Traktör, G sınıfı İş Makinası 10 yıl süreyle yeni ehliyetle kullanılıyor.

NE KADAR CEZA UYGULANIYOR?

Ehliyetsiz araç kullanmak 12.978 TL, ehliyetine el konulan birinin araç kullanması 12.978 TL, ehliyeti iptal edilen birinin araç kullanması 12.978 TL, ehliyet sınıfı dışında araç kullanmak 6.440 TL, geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak 2.610 TL, yönetmelikle sınırlanan süre ve sınırlara uymadan farklı ülkelerin ehliyetleri ile araç kullanmak 2.610 TL cezaya tabi tutulacak.

EHLİYET HARÇLARI NE KADAR?

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde "Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2 TL, "Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13 TL;

Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde "Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230 TL, "Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990 TL;

İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin "Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230,00 TL, "Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990,00 TL;

"A, A1, A2, F" sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 1.308,40 TL, "B" sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 3.945,40 TL, "B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M" sınıfları için Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 6.583,50 TL ödeme yapılması gerekiyor.

SAĞLIK RAPORU 2 YIL GEÇERLİ

Son 2 yıl içinde ehliyete dair tespitlerin yer olduğu sağlık raporunuz varsa bunu yeni alacağınız ehliyet için de kullanabilirsiniz. Sağlık raporuna e-Devlet üzerinden e-Nabız uygulamasından erişebiliyorsunuz.

SAĞLIK RAPORU ALMADAN ÖNCE DİKKAT

Sağlık raporu almadan önce e-Devlet'e girerek "Kişisel Sağlık Bilgi Formu"nu doldurup onaylamanız gerekiyor. Aksi halde sağlık kuruluşunda bu formu doldurmak için de ekstra bekletiliyorsunuz.

YENİ TİP EHLİYETİ YANINIZDA BULUNDURMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

Ehliyetinizi yeniledikten sonra yine Nüfus İdaresi'ne giderek ehliyetinizi çipli kimliğinizle eşleştirebiliyorsunuz. Böylece ehliyeti yanınızda bulundurma zorunluluğu ortadan kalkmış oluyor.

Ehliyet yenileme tarihi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıHakkı Murat:

bir işide ertelemeyin biz zamaninda uzattik suresi dolmak uzere bizim sucumuz ney bu iste

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Haber YorumlarıTemha Arak:

sözünuzun arkasinda durun ,siz sözunuzu tutmassaniz millet hiç tutmaz

Yorum Beğen24
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Haber YorumlarıMustafa Engin:

Vatandaşlık alan ümmet kardeşlerimiz kimlik çıkaracak diye randevu bulunmuyor yoğunluktan

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıSelami Yalçın:

Ne kadar saçma yorumlar gelmiş uzatma kararı eleştirilmiş bu karar gayet doğru bir karar sınır ötesinde görev yapan asker polis nasıl gelsinde ehliyetini yenilesin karara saygı ??

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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Çokta tın. Yeniletmiyoruz zaten.. Para çalmanın yeni taktiği

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Haber Yorumlarımehmet yıldırım:

ben 5 yıl önce yeniledim şimdi tekrar yenileme zamanı geldi neden sürekli erteleniyor

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Haber YorumlarıAhmet Yazıcı:

böyle caydırıcılıkmı olur. devlet her konuda böyle geri adım atarsa herkes boşlar.

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Haber YorumlarıDOĞRUCU:

aralığı temmuza uzattınız temmuzda gelince aralığa uzatılır 2025 aralıkta da 2026 temmuza uzatılır her zamanki gibi bu çark böyle gider olan size inanıp ehliyetini yenileyene oldu işi yoksa para ver her 5 yılda bir minibüs ehliyetini 10 yılda birde 1200 ver araç ehliyetini yenile dur

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Haber Yorumlarıhüseyin Sayar:

Erterlemenin 31 Aralık 2024 tarihine kadar randevusunu ileri tarihli almaya açık olacak şekilde düzenlenmesi daha iyi olurdu.

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Haber YorumlarıDOĞRUCU:

biz eşekmiydik acaba ilk söylediklerinde yeniledik sonradan tarihi doldu para verip tekrar yeniledik ben bundan şunu anladım bekliyeceksin arkadaş en son sen yapacaksın

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