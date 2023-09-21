EGO Genel Müdürlüğü, İndirimli Seyahat Hakkı Bulunan Yolcuları Taşımayan Araç İşleticilerine Cezai Müeyyide Uygulayacak

EGO Genel Müdürlüğü, şehir içi toplu taşımacılık hizmetinde artan işletme maliyetleri nedeniyle 3 Milyar TL'ye yakın zarar ettiğini açıkladı. 21 Eylül'den itibaren serbest ve indirimli seyahat hakkı bulunan yolcuları taşımama kararı alan Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) işleticilerini de uyararak, cezai müeyyide uygulanacağını duyurdu.

Ankara'daki Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) işleticilerinin 21 Eylül 2023 tarihinden itibaren serbest ve indirimli seyahat hakkı bulunan yolcuları taşımama kararı alması üzerine EGO Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. İçinde bulunulan mali tablonun olumsuzluğuna da dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kuruluşumuz EGO Genel Müdürlüğünce verilmekte olan şehir içi toplu taşımacılık hizmetinde artan işletme maliyetleri nedeniyle 2023 Eylül ayı itibarıyla zararımız 3 Milyar TL'ye yaklaşmıştır.

Bu olumsuz duruma rağmen Ankara Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerek Kuruluşumuza gerekse özel taşımacılık yapan araç işleticilerine düzenli olarak destek ödemelerinde bulunularak maliyet dikkate alınmaksızın hemşehrilerimizin daha ekonomik bir şekilde ulaşım hizmetinden faydalanmaları sağlanmaktadır.

2020 yılına kadar özel toplu taşımacılık yapan araç işleticilerine hiçbir şekilde destek ödemesi yapılmamıştır. Bu dönemde yolcularımızın ekonomik ücret tarifeleri ile ulaşımlarını sağlayabilmeleri için araç işleticilerine 192.702.508 TL gelir desteği ödemesinde bulunulmuştur.

Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesinin mali durumu analiz edilmeden Belediye Meclisindeki muhalefet üyelerince kanuna aykırı olarak özel araç işleticilerine gelir desteği ödenmesi yönünde karar alınmıştır. Gelir azaltıcı/gider artırıcı nitelikte olan ve bütçe denkliğini bozan bu kararın veto edilmesi nedeniyle Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) işleticileri 21 Eylül 2023 tarihinden itibaren serbest ve indirimli seyahat hakkı bulunan yolcuları taşımayacaklarını beyan etmişlerdir.

4736 sayılı Kanun ve 'Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği' gereğince şehir içi toplu taşımacılık hizmetinden ücretsiz ve indirimli faydalanma hakkı bulunan vatandaşlarımızın bu haklarını kullanmalarına engel olan ÖHO ve ÖTA araçlarının Başkent 153 iletişim merkezine iletilmesi halinde ilgili kanun, yönetmelik ve sözleşme hükümlerinin gerektirdiği cezai müeyyide uygulanacaktır."