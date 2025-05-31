Eğitim Gücü-Sen Ankara 1. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Eğitim ve Bilim Gücü Sendikası (Eğitim Gücü-Sen) Ankara 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Eğitim Gücü-Sen Ankara Şube 1. Olağan Genel Kurulu Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla beraber başlayan kongrede daha sonrada divan kurulu üyeleri seçildi.

Eğitim Gücü-Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, sendikanın kuruluş sürecine ilişkin konuşarak, "Bugün Ankara Şubemizin 1. olağan genel kurulu için buradayız. Sizler delegasyon olarak şu anda Ankara Şubemizin en üst kurulusunuz, en üst karar verme merciisiniz. Bunun da bilgisini vermek istiyorum size. Yaklaşık üç yıl önce burada da yine Ankara delegasyonundan kurucu üyelerimiz var orada. 13 arkadaş ki yarısına yakını da çok tanımıyordum. Kurucular Kurulu'nu belirledik ve bir yola çıktık. İsim tartıştık, logo tartıştık, ne yapacağımızı tartıştık ve kurarken de ilginçtir, yüzde bir kotası vardı. Yani onu bile biz çözeceğimizi düşündük. ve 21 Eylül'de Çalışma Bakanlığından sendikamızın kuruluş onayını aldık" açıklamasında bulundu.

" Türkiye'nin 6. büyük eğitim sendikası olduk"

Özat, Türkiye'nin en hızlı büyüyen sendikası olduklarının altını çizerek, "Biraz önce de divan başkanımızın da ifade ettiği gibi bugün itibariyle Türkiye'nin 6. büyük eğitim sendikası olduk. Ama nicel sayılarla konuşmak çok da hoşuma gitmiyor. Yalnız kamuoyu da bunu istiyor, mecbur konuşuyoruz. Biz 13 üyeyken de aynı güçteydik bakanlıkta. 100 üyeyken de aynı gücümüz vardı, güçlüydük, ses getiriyorduk, bin üye olduk, güçlüydük. 15 bin üye olduk bugün yine güçlüyüz Çünkü bizim üstümüzde bir siyasi parti güç sağlamıyor. Bir cemaat bize güç sağlamıyor" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada Ankara Şube Başkanı olarak yeniden Gözde Güler Mutlu seçildi. Programa Genel Başkan Özat'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda eğitim çalışanı katılım sağladı. - ANKARA