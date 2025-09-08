Haberler

Eğitim Bir-Sen'den Norm Kadro Fazlası Öğretmenler için Danıştay'a Dava

Eğitimciler Birliği Sendikası, norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusunun iptali için Danıştay'da dava açtığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı resen atamaların yeni mağduriyetler yaratabileceği vurgulandı.

Eğitimciler Birliği Sendikası ( Eğitim Bir-Sen) İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Duyurusu'nun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açtığını duyurdu.

Eğitim-Bir-Sen yaptığı yazılı açıklamada, norm fazlası gerekçesiyle yapılan resen atamalarda yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla, söz konusu atamaların dayanağı olan Ağustos 2025 İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Duyurusu'nun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açıldığı belirtti.

Nisan ayı Kurum İdari Kurulu toplantısında konuyu gündeme getirmiş, norm kadro fazlası öğretmenlerin tercih yapmaya zorlanmaması, resen atamalara tabi tutulmaması ve yeni eğitim öğretim yılı öncesindeki norm kadro güncellemeleri tamamlanana kadar haklarında atama tasarrufunda bulunulmaması taleplerinin iletildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca 18 Ağustos tarihli yazımızla söz konusu işlemlerin norm kadro güncellemeleri yapılmadan gerçekleştirilmesinin sakıncalarını Milli Eğitim Bakanlığına iletmiş ve norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesi ve atama süreçlerinin ekim ayı sonrasına bırakılmasını talep etmiştik. Bu işlemin yeni mağduriyetlere ve haksız uygulamalara kapı aralayacağı yönündeki uyarılarımız dikkate alınmayarak Milli Eğitim Bakanlığının söz konusu duyurusu kapsamında norm kadro fazlası öğretmenlerin resen atamaları yapılmıştır. Taleplerimizin karşılanmaması üzerine norm kadro fazlası öğretmenlerin resen atamalarına dayanak teşkil eden düzenlemenin iptali amacıyla yargı yoluna başvurmuş bulunmaktayız." - ANKARA

