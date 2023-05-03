Eğitim Bir Sen'den 'maaş iyileştirme' talebi

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, enflasyon karşısında alım gücünün artırılması adına kamu görevlilerinin maaşlarında iyileştirme yapılmasını talep etti.

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, kamu görevlilerinin maaşlarında iyileştirme yapılması gerektiğini söyledi. Miran, "TÜİK tarafından 2023 Nisan ayı enflasyon oranı yüzde 2,39 olarak açıklandı. Bu oranla birlikte; dört aylık enflasyon yüzde 15,21 ve enflasyon farkı yüzde 6,68 olarak gerçekleşti. Kamu görevlilerine ve emeklilerine, Ocak ayında yüzde 8'i toplu sözleşme ve yüzde 13,52'si refah payı artışı olmak üzere toplamda yüzde 30 artış yapılmıştı. Enflasyon farkı hariç yapılan yüzde 22,60'lık artışın önemli bir kısmı 'enflasyon canavarı' tarafından kısa sürede ve hızlı şekilde eritildi" dedi. Miran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle kira ve emtia fiyatlarında, enflasyon rakam ve oranlarının üstünde yaşanan artışlar; maaş ve ücretlerin büyük bir bölümünü kapsamakta, kamu görevlileri üzerindeki hissedilen enflasyonu daha da baskın hale getirmektedir. Başta kamu görevlilerimize olmak üzere sabit gelirlilere yapılan iyileştirmelerin, muafiyetlerin ve teşviklerin reel geliri artırması, refah düzeyine yansıması ve gelir dağılımında adaleti sağlaması; fiyat istikrarına ve düşük enflasyon ortamının oluşmasına bağlıdır. Eğitim Bir Sen olarak, Toplu sözleşme masasını ve tarafların kararlarını olumsuz etkilemeyecek düşük enflasyon rakamlarının ve piyasa istikrarının 'en iyi zam' olduğunu bütün süreçlerde dile getirdik. Beklenti ve hedeflerin sadece tahmin değil, gerçeğe dönüşmesi gerektiğini vurguladık. Türkiye'nin gelirinin büyümesi; büyüyen gelirin çalışanlar arasında adil/hakkaniyetli olarak bölünmesiyle önem kazanmaktadır. Artan enflasyon-düşen alım gücü gerçeği karşısında, özellikle alt kesim çalışanları koruyacak 'seyyanen zam' gerekliliği gözden kaçırılmamalıdır. Kayıplar görülmeli ve gelir adil bölünmelidir." - ANTALYA