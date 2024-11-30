Üye Girişi
Haberler
Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Suriye rejim güçleri, Halep'te havalimanını terör örgütüne bırakıp çekildi

 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor

Halep düştü, Esad pes etti

 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Yaptıkları misilleme sonrası Türkiye'yi büyük bir tehlike bekliyor
15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada

Daha 15 yaşında! Kendini Marmaray'ın altına attı

Eğirdir'de KÖYDES Projesi ile 6,75 Milyon TL Yatırım Yapıldı

Eğirdir'de KÖYDES Projesi ile 6,75 Milyon TL Yatırım Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğirdir ilçesinin 29 köyüne 2024 yılı için KÖYDES projesi kapsamında 6 milyon 750 bin TL'lik yatırım gerçekleştirildi. Proje kapsamında içme suyu, asfaltlama ve sosyal yatırımlar öncelik kazanıyor.

Eğirdir ilçesinin 29 köyüne 2024 yılı içerisinde Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında 6 milyon 750 bin TL'lik yatırım gerçekleştirildi.

Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliği, Kasım ayı olağan meclis toplantısında projeleri, devam eden çalışmaları ve gelecek yıllar için belirlenen hedefleri değerlendirdi. Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mustafa Karataş, 2025 yılı için 15 milyon TL, 2026 için 15 milyon 750 bin TL, 2027 için 16 milyon 537 bin 500 TL bütçe öngördüklerini belirtti. Gelir ve gider dengesi gözetilerek oluşturulan bütçe tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

2024'te hayata geçirilen projeler

Kaymakam Çimşit, 2024'te 6 milyon 750 bin TL'lik KÖYDES ödeneği ile özellikle içme suyu projelerine öncelik verdiklerini belirtti. Haymana Köyü İçme Suyu Projesi: 1 milyon 918 bin TL bütçeyle su kaynağı biriktirme ve güneş enerji sistemi kurulumu yapıldı. Beydere Köyü Sondaj Kuyusu ve GES: 912 bin TL bütçeyle köyün içme suyu ihtiyacı giderildi. Akdoğan Köyü İçme Suyu Deposu: 1 milyon 600 bin TL bütçe ile 75 metreküplük depo inşası tamamlanma aşamasında. Yuvalı Köyü Yelliler Mahallesi Asfaltlama Projesi: 2 milyon 560 bin TL'lik projede asfaltlama 2025 baharında tamamlanacak.

Sosyal ve tarımsal yatırımlar

2024'te dört köyde toplam 3400 metrekare kilit parke taşı döşendi. Akdoğan, Çay, Serpil ve Tepeli köylerinde halı saha yapımı için yer tespiti tamamlandı. Eğirdir İlçe Tarım Müdürlüğü'nün destekleriyle üç köyde toplam 350 kg safran soğanı %75 hibe desteğiyle dağıtıldı.

Asfalt çalışmaları

Sarıidris-Bağacık, Beydere ve Ağıl köylerinde 8,5 kilometrelik asfaltlama çalışması tamamlandı. 2025'te asfalt yapılmamış köylere öncelik verilecek.

Geleceğe umutlu bakış

Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2025-2027 dönemine yönelik bütçe ve projeleri, bölgedeki yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Toplantıya Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit başkanlık etti. Katılımcılar arasında MHP ve AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri ile köy muhtarları da yer aldı. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Çikolatanın içinden çıkanı görünce şaşkına döndüler
img

Son gelişme için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi
img

Yarın sabah ülkeye giriş yapacak tüm Türkiye bu kokuyu hissedecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TV8 canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri kimler? Rams Başakşehir-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Rams Başakşehir-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Adana Demirspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Samsunspor-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor-Bodrumspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Amedspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta? Amedspor-Manisa FK maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Bandırmaspor-Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bandırmaspor-Y.Malatyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.