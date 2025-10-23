EGİAD'ın CFO Panelinde Finansal Yönetimin Önemi Vurgulandı

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), İş Geliştirme Komisyonu koordinasyonunda gerçekleştirdiği "CFO Gibi Düşünmek" başlıklı panelle, iş dünyasında finansal yönetimin stratejik önemine dikkat çekti. Finansal okuryazarlığın, risk yönetiminin ve veri odaklı karar alma kültürünün masaya yatırıldığı etkinlikte, katılımcılar finansın yalnızca bir sayılar bütünü değil, aynı zamanda şirketlerin sürdürülebilir büyümesinin temeli olduğu konusunda birleşti.

Etkinliğe Batı Anadolu Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Grup Başkanı Reşat Bağış Güngör, Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş. CFO'su Dr. Emre Can konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise EGİAD Yönetim Kurulu Saymanı ve İlke Endüstriyel Boyama Sistemleri ve Otomasyon A.Ş. Yönetici Ortağı Açelya Baç Uçar üstlendi.

Finansal okuryazarlık, liderliğin yeni dili

Panelin açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, finansal yönetim bilincinin iş dünyasının en kritik liderlik yetkinliklerinden biri haline geldiğini vurguladı. Özhelvacı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Günümüzde şirketlerin başarısı ve sürdürülebilir büyümesi, etkin mali yönetim ve uygulanan güçlü finansal stratejilerle doğrudan bağlantılıdır. Finansal açıdan doğru bir yaklaşım, olası riskleri önceden fark etmenizi, fırsatları zamanında değerlendirmenizi ve uzun vadeli büyümeyi güvence altına almanızı sağlar. Bu bakış açısını kazanmak, her yöneticinin stratejik karar alma yeteneğini güçlendirmesi açısından hayati önem taşır."

Özhelvacı, küresel ölçekte CFO rollerinin yalnızca finansal raporlama ile sınırlı kalmadığını, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve insan kaynağı yönetimi gibi alanları da kapsayan stratejik bir liderlik anlayışına dönüştüğünü belirterek, "Bugün dünyada finans liderlerinin rolleri dönüşüyor. Araştırmalar, CFO'ların yalnızca raporlama yapan değil; teknolojiyi, insan kaynağını ve sürdürülebilirliği yöneten çok boyutlu liderlere dönüştüğünü gösteriyor. Deloitte'un 2025 verilerine göre, CFO'ların yüzde 72'si veri odaklı dijital dönüşüm başlatmış durumda. Ancak aynı zamanda CFO'ların yalnızca yüzde 26'sı 'şu an risk alma zamanı' diyor. Bu da gösteriyor ki, finansal kararlar hem büyüme hem de sürdürülebilirlik arasında denge kurma becerisi gerektiriyor." dedi.

Risk yönetimi artık bir zorunluluk

Kaan Özhelvacı konuşmasında, son yıllarda küresel ölçekte yaşanan finansal kriz örnekleri üzerinden güçlü mali yönetim sistemlerinin önemine de dikkat çekerek, "Finansal yönetim hatalarının sonuçları çok ağır olabiliyor. 2023'te Silicon Valley Bank'ın ani iflası, yetersiz likidite yönetiminin tüm sektörü nasıl sarstığını gösterdi. Benzer şekilde 47 milyar dolar değerlemeye ulaşan WeWork, kontrolsüz borçlanma ve dengesiz nakit yönetimi nedeniyle iflas koruma talebinde bulundu. Türkiye'de de yüksek faiz ortamı ve bozulmuş nakit akışı nedeniyle konkordato ilan eden birçok büyük ölçekli şirket gördük. Bu örnekler bize finansal planlamanın yalnızca büyüme değil, sürdürülebilirlik için de hayati olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

EGİAD Başkanı, şirketlerin finansal süreçlerinde şeffaflık, likidite planlaması ve uzun vadeli finansal stratejilerin kurumsal yönetimin temel bileşeni haline gelmesi gerektiğini de vurguladı. Özhelvacı, finansal okuryazarlığın yalnızca finans yöneticileri için değil, her düzeyde yönetici için bir gereklilik haline geldiğini ifade ederek, EGİAD'ın bu alandaki farkındalığı artırma hedefini şu sözlerle anlattı: "EGİAD olarak üyelerimizin sadece bugünün değil, geleceğin iş dünyasında da rekabet avantajı kazanabilmesi için çalışıyoruz. Finansal okuryazarlığı çağımızın en önemli liderlik yetkinliklerinden biri olarak görüyoruz. Üyelerimizin finansal veriye dayalı kararlar alabilmesi, risklerini doğru yönetebilmesi ve stratejik finans vizyonuna sahip olması, hem kendi şirketlerinin hem de ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacaktır."

Sektörün deneyimli CFO'larından ilham veren değerlendirmeler

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Açelya Baç Uçar, finansal yönetimin sanayi ve üretim süreçleriyle doğrudan ilişkisine dikkat çekerek, finansal disiplinin rekabet avantajı üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Reşat Bağış Güngör, sanayi ve yatırım sektörlerinde uzun yıllara dayanan deneyimiyle, mali disiplinin çok paydaşlı yapılarda sürdürülebilirliği nasıl desteklediğini anlattı.

Dr. Emre Can, spor ve medya sektörlerinde dijitalleşme ile finansal yapılanmanın birleştiği noktalara değinerek, veri temelli karar süreçlerinin şirket performansında yarattığı farkı örneklerle aktardı. - İZMİR