EGİAD, Hong Kong ile Ticari İlişkileri Güçlendirmeyi Amaçlıyor

Ticaretin gün geçtikçe daha da küresel bir ortama dönüşmesi, şirketler için dijital dönüşümün önem kazanması gibi faktörlerle, iş süreçlerini optimize etmek ve iş ortaklıklarıyla etkileşimi geliştirmeye hayati önem veren EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği, yenilikçi çözümler sunabilmek ve yeni bağlantılara imkan tanımak adına gözünü uzak doğuya çevirdi. HKTDC- Hong Kong Ticaret ve Geliştirme Konseyi Türkiye temsilcisi Perran Ersu ile iş dünyasını biraraya getiren EGİAD, ekonomik ilişkiler, yatırım ve ticaret olanakları üzerinde durdu.

Hong Kong, savunma ve dış ilişkiler alanında Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı, "Tek Ülke, İki Sistem" anlayışı ile yönetilen, ekonomik açıdan serbest pazar ekonomisi kurallarının dünyada en etkin olarak uygulandığı Özel Yönetim Bölgesi niteliği taşımasıyla dikkat çekiyor. Serbest bölge konumundaki Hong Kong, dünyadaki önemli reeksport merkezlerinden biri olarak kabul edilmekte ve yabancı şirketler için anakara Çin'e açılan bir kapı olarak da görülebilmekte.

KOBİ'ler için iş fırsatları oluşturmak amacıyla uluslararası fuarlar, konferanslar, ticari heyet organizasyonları düzenleyen, Hong Kong ile ticareti teşvik etmek, desteklemek ve geliştirmek amacıyla kurulan ve 13'ü Çin'de olmak üzere dünya çapında 50 ofisi bulunan HKTDC ise, araştırma raporları ve dijital haber kanalları aracılığıyla güncel pazar bilgileri ve ürün bilgileri paylaşmasıyla dikkat çekiyor.

Hızlı ve sorunsuz sistemiyle şirketlerin entegre olabildiği, esnek bir yapıya sahip olan, operasyonel süreçlerinde minimum kesinti ile dijital çözümleri devreye alabilen Hong Kong, şirketlere rekabet avantajı sağlayabilmesiyle de önem kazanıyor.

Bu kapsamda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Karacar, küreselleşen dünyada, ülkeler arası sınırların uluslararası ticaret açısından her geçen gün biraz daha silikleştiğini hatırlattı. Karacar; "İşletmelerin yalnızca yerel pazarlara odaklanması, uzun vadede büyüme ve rekabet gücünü sınırlayan bir engel olarak karşımıza çıkıyor. Artık firmalar için uluslararası pazarlara açılmak, sürdürülebilir büyümenin ve küresel başarı hikayelerinin en temel unsurlarından biri haline geldi. Küresel pazarlara açılmak, firmalara farklı rekabet dinamikleriyle başa çıkma fırsatı sunuyor. Bu süreç, şirketlerin daha esnek, yenilikçi ve hızlı karar alabilen yapılar geliştirmelerine yardımcı oluyor. Uluslararasılaşma sadece bir büyüme stratejisi değil, aynı zamanda şirketin uzun vadede hayatta kalma güvencesi olarak görülüyor. Firmaların yerel pazarda karşılaştıkları sınırları aşmasının en etkin yolu ihracat ve uluslararasılaşmadır. Ürününüz veya hizmetiniz bir ülkenin sınırlarını aştığında, potansiyel müşteri tabanınız da katlanarak büyümektedir. Bu durum, şirketlerin gelirlerinin artırması ve döviz girdisi elde etmesi anlamına da gelmekte ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketler için kritik bir avantaj sağlamaktadır" dedi.

Uluslararası pazarlarda rekabet etmenin, aynı zamanda şirketleri daha inovatif olmaya zorladığını vurgulayan Karacar, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Farklı kültürlerin, pazar dinamiklerinin ve tüketici beklentilerinin anlaşılması, yeni ürün ve hizmet geliştirme süreçlerini hızlandırır. Dış pazarlara açılan firmalar genellikle daha fazla Ar-Ge yatırımı yapar ve bu da hem kendi ülkelerine hem de dünya ekonomisine katkı sağlar. EGİAD olarak, üyelerimizin ve onların temsil ettiği şirketlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla geniş kapsamlı faaliyetler düzenliyoruz. Üyelerimizin uluslararasılaşması ve dış pazarlara açılması, bu sayede rekabet avantajı ve daha güçlü bir marka imajı yakalamaları, en büyük hedeflerimizden birisidir. Dış pazarlara açılmakta liderlik edecek üyelerimiz, aynı zamanda, şehrimizin ve ülkemizin ekonomik kalkınmasında da önemli katkılar sağlayacaktır. 2023 yılı itibariyle Hong Kong, dünyanın en büyük onuncu ihracatçı ve on birinci ithalatçı ekonomisi konumunda. Hong Kong'un, dünya toplam ithalatı içerisindeki payı %2,6 iken, toplam ihracattaki payı yüzde 2,4'tür.

Dünya coğrafyasında oldukça küçük bir yer kaplamasına rağmen, küresel ekonomide bu kadar önemli bir role sahip Hong Kong'u tanımanın ve buradaki iş fırsatları hakkında bilgi sahibi olmanın üyelerimiz için çok değerli olacağına inanıyoruz."

Hong Kong Ticaret ve Geliştirme Konseyi Türkiye Temsilcisi Perran Ersu ise, EGİAD üyelerinin uluslararasılaşma kapsamında Hong Kong ile ticari ilişkilere verdiği önemden memnuniyet duyduğunu belirterek, Hong Kong'daki iş, yatırım fırsatları ve teşvikler hakkında detaylı bilgi verdi. - İZMİR