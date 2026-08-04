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Ege'den üst üste ihracat rekoru

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Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyesi firmalar, temmuz ayında aylık bazda tarihinin en yüksek ihracat rakamına imza attı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyesi firmalar, temmuz ayında aylık bazda tarihinin en yüksek ihracat rakamına imza attı.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, haziran ayında 1 milyar 743 milyon dolarla aylık ihracat rekoru kıran birlik firmaları, temmuz ayında bu rakamı 1 milyar 746 milyon dolara taşıyarak yeni rekor elde etti.

Ege'nin geçen yıl 1 milyar 634 milyon dolar olan temmuz ihracatı bu yıl yüzde 7 arttı. Sanayi ihracatı yüzde 4 artışla 911 milyon dolara, tarım ihracatı yüzde 5 yükselişle 677,5 milyon dolara, madencilik sektörü ise yüzde 47 artışla 157 milyon dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, hazirandan sonra temmuzda da aylık ihracat rekoru kırdıklarını belirterek, yıllık ihracatta 19 milyar doları aştıklarını ifade etti.

Öztürk, Ege Bölgesi'ndeki 9 ilin 7'sinin temmuz ayında ihracatını artırdığını kaydetti.

Kaynak: AA
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