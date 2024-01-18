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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2022 İhracat Hedefini Açıkladı

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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, bu yıl 1 milyar 450 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi. Uçak, geçen yıl ihracatta 2022'ye göre yüzde 7'lik artış elde ettiklerini belirtti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, bu yıl 1 milyar 450 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi.

Uçak düzenlediği basın toplantısında geçen yıl ihracatta 2022'ye göre yüzde 7'lik artış elde ettiklerini belirtti.

Bu yıl da hedefi yüksek tutmak istediklerini kaydeden Uçak, geçen yıl 1 milyar 330 milyon dolara çıkan ihracatlarını 1 milyar 450 milyon dolara taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Yönetim olarak 2018 yılında göreve geldiklerini, 2017 yılı sonunda 740 milyon dolar olan ihracatı 2023 yılının sonunda yaklaşık 2 kat arttırdıklarını anlatan Uçak, 128 ülke ve serbest bölgeye ulaştıklarını dile getirdi.

İhracatta 160 milyon dolarla kuru domates, 141 milyon dolarla biber turşuları, 124 milyon dolarla meyve suları, 110 milyon dolarla kornişon turşularının öne çıktığını söyleyen Uçak, en fazla talebin 220 milyon dolarla Almanya, 181 milyon dolarla ABD ve 118 milyon dolarla Rusya'dan geldiğini aktardı.

Uçak, bu yıl rotalarını yine uzak pazarlara çevireceklerini kaydederek, "Singapur, Çin, Güney Kore gibi pazarlarda tanıtım faaliyetlerimize devam edeceğiz. Interfresh meyve sebze fuarının İzmir'de yapılması için ciddi girişimlerde bulunduk, İzmir ve İzmirli ihracatçıların önemini anlattık. Bu girişimlerimiz başarılı oldu. Fuar 26-28 Eylül tarihlerinde 2024 yılında ilk kez İzmir'de yapılacak." dedi.

Gazetecilerin, kış aylarında hava sıcaklığının çok düşmemesinin narenciyeyi nasıl etkilediği sorusu üzerine Uçak, ürünlerin hem aromasının tam kıvamını bulmadığını, raf ömrünün kısaldığını ve soğuklarda tercih edildiği için tüketiminin de azaldığının söyledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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