EGE TURİZMİ YANGINLARA RAĞMEN AYAKTA

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, İzmir'deki orman yangınlarının ardından turistik ilçelerindeki faaliyetlere ilişkin, "Başta Çeşme olmak üzere bölgemiz hala güzelliğini ve enerjisini korumaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı da olan İşler, yazılı açıklamasında, doğal güzellikleriyle ünlü Ege Bölgesi'nde orman yangınlarının yaşandığını ve binlerce hektarlık ormanın zarar gördüğünü belirtti.

Yangına hızlı müdahale edildiğini, kurum, kuruluş ve vatandaş iş birliğiyle söndürme çalışmalarının yapıldığını kaydeden İşler, "Sektör olarak, basınla, turizm acenteleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Başta 'Çeşme kapalı' algısının oluşmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Çeşme ve diğer destinasyonlarımız hala turistlerini ağırlayacak kapasiteye sahiptir ve ağırlamaktadır. Bu felaket bize bir kez daha gösterdi ki turizm, doğa ile birlikte var oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

İşler, yangınların ardından sürdürülebilir turizm modellerine yönelmek, yangın riski olan bölgelerde erken uyarı sistemleri kurmak ve çevre koruma projelerine daha fazla yatırım yapmanın gerekli olduğunun anlaşıldığını vurguladı.

Ege'nin güvenli ve tesislerinin açık olduğunu bildiren İşler, şunları kaydetti:

"Tüm misafirlerimizi gönül rahatlığıyla en iyi şekilde ağırlamaya devam ediyoruz. Seferihisar, Foça ve Çeşme ilçeleri ayaktadır. İnsanlarımız, sektör çalışanlarımız dimdik ayaktadır. Başta Çeşme olmak üzere bölgemiz hala güzelliğini ve enerjisini korumaktadır. Herkes elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışmaktadır. Son yıllarda salgının, savaşların, depremlerin, ekonomik girdi maliyetlerinin etkilerini bertaraf ile direnç kazanmış güçlü bir sektörüz. Biz yine misafirlerimizi ağırlamaya, onlara eski günleri aratmayacak tatiller yaşatmaya devam ediyoruz."