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Ege İhracatçı Birlikleri 2023 ve 2024 Kuru Meyve İhracatını Değerlendirdi

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Ege İhracatçı Birlikleri, kuru meyve ihracatında 2023 yılı değerlendirmesi ve 2024 yılı planlaması konularını içeren bir toplantı düzenledi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, hedeflerinin 2024 yılında kuru meyve ihracatını 1 milyar 800 milyon dolara çıkarmak olduğunu aktardı.

Ege İhracatçı Birlikleri, kuru meyve ihracatında 2023 yılı değerlendirmesi ve 2024 yılı planlaması konularını içeren toplantı düzenledi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, hedeflerinin 2024 yılında kuru meyve ihracatını 1 milyar 800 milyon dolara çıkarmak olduğunu aktardı.

Ege İhracatçı Birlikleri, 2023 yılında yapılan ihracatlarının değerlendirdiği basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 2024 hedeflerine de değinen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, sektörün ihracatının miktar bazında yüzde 3 düşüşle 497 bin 637 tondan 482 bin 744 tona gerilediğini, buna rağmen elde edilen gelirin yüzde 3 artışla 1 milyar 567 milyon 811 bin dolardan 1 milyar 609 milyon 467 bin dolara yükseldiğini bildirdi.

Işık, "Mahsulde 2023'te yüzde 25-30 rekolte noksanlığı oldu. Üzüm, kayısı ve incirde de aynısını yaşadık. Bu ürünlerin yüzde 70-75'i ihracata gidiyor. Biz miktarda kaybettiğimizi değerde kazanarak yine 1 milyar 610 milyon dolarlık hedef rakamı yakaladık. İncir, kayısı ve üzümü dünyada lider haline getirdik. Bu sadece sektörümüzün değil ulusumuzun da bir başarısı" dedi.

2022'den gelen mahsulün sektöre can damarı olduğunu aktaran Işık, "Bu, ihracatımızı geri çekmedi. TMO bu ürünü biriktirmeseydi, doğru satın alım yapmasaydı bu süreci yönetemezdik, pazarı başkalarına kaptırırdık. Geçen sene 1,5 dolar olan üzüm şu anda 2,5 dolar, incir 8-10 dolarlara çıkıyor, kayısı 7-8 dolarlara çıktı. Tarihin en yüksek rakamları yakalandı" diye konuştu.

En fazla ihracat Almanya'ya

Mehmet Ali Işık, aynı zamanda sektörün en fazla ihracatı Almanya, İngiltere, ABD, Fransa ve İtalya'ya yaptığını, gelecek dönemde AB ülkelerinin toplam ihracat içindeki payını azaltarak farklı pazarlarda büyümeyi hedeflediklerini belirtti.

Toplantıda söz alan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise ABD ve Çin pazarlarında yürütülen ihracat programlarına dair bilgiler aktardı.

Kredi faizlerinde ihracatçıyı koruyan bir sistemle devam edildiğini söyleyen Eskinazi, "Faizi artırmayabilirlerdi, bir emniyet tedbiri olarak artırdılar. Enflasyonu kontrol altına alabilme, iç piyasayı biraz daha daraltabilmek için yapıldı. Enflasyon bundan sonra artık kontrol altına girer diye düşünüyorum. Haziran ayına kadar dayanacağız" İfadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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