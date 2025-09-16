Ege Denizi'nde Balık Avı Bereketli Geçiyor

EGELİ balıkçılar, bu yıl bereketli bir sezon geçiriyor. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, "Geçen yıl sezon sonu rakamlarına göre; İzmir Balık Hali'nde 55 bin ton balık girişi vardı. Bu 15 günde 5-6 bin tona ulaştık. Ciddi bir rakam. Rekoltenin çok olacağının göstergesi. Bu yıl 2 ay içinde geçen yılın rekoltesini geçeriz. Ege Denizi'nde, bugün lüferi de görmeye başladık. Bugüne kadar Ege Denizi'nde lüferi görmezdik" dedi.

Ege Denizi'nde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. 1 Eylül'de 'Vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçıların ağları balıkla dolup taştı. Sezonla ilgili bilgi veren İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, "İklim değişikliğinden dolayı çok korktuk, endişelendik. Deniz suyu sıcaklığının çok olması, bizi tedirgin etti. Ege Denizi'nde bu yıl inanılmaz bir bereket var. İnanılmaz hamsi var. Türkiye'nin her yerinden gelen balıkçı arkadaşlar, Ege'nin balıklarını alıyorlar. Gaziantep, Adana, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş'tan gelen var. Türkiye'nin yükünü Ege çekiyor. Şu an Karadeniz, Akdeniz'de hamsi yok. Akdeniz, 16'sında açılıyor. Türkiye'nin her tarafına balık, Ege'den gönderiliyor" dedi.

'FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ'

Ege'deki avcılıkta en çok hamsi ve sardalyanın ağlara takıldığını belirten Çakan, "Fiyatlar yarı yarıya düştü. Sezon açılışından beri fiyatlar çok düşük. 150 lira-200 lira hamsi, sardalyanın kilosu satılıyor. Halkımıza ucuz ucuz yediriyoruz. Tüm Türkiye'nin balıkçı filoları, Ege Denizi'nde avlanıyor. Türkiye'nin iç piyasasının dışında ayrıca hamside ihracata da ürün veriyoruz. Geçen yıl sezon sonu rakamlarına göre; İzmir Balık Hali'nde 55 bin ton balık girişi vardı. Bu 15 günde 5-6 bin tona ulaştık. Ciddi bir rakam. Rekoltenin çok olacağının göstergesi. Bu yıl 2 ay içinde geçen yılın rekoltesini geçeriz. Ege Denizi'nde, bugün lüferi de görmeye başladık. Bugüne kadar Ege Denizi'nde lüferi görmezdik" diye konuştu.

'BU SEZON BEREKETLİ'

Evli ve 3 çocuk babası, balıkçı Ali Erdurmuş (47), "Deniz bereketli. Hamsi, sardalya gibi birçok balık var ve hepsi de bol. Rabbim bol veriyor. Biz de ucuza satıyoruz. En çok hamsi var" dedi. Evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Kuvvetli (41) de "Bu sezon bereketli. Daha da bereketli olmasını bekliyoruz. Ağırlıklı olarak hamsi ve sardalya var. Fiyatlar uygun. Vatandaş, bol bol yesin diye ucuz veriyoruz" diye konuştu.