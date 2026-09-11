Ege'de balıkçılar "son 20 yılın en bereketli sezon başlangıcını" yaptı

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunun ilk 10 gününü geride bırakan Egeli balıkçılar, son yılların en bereketli başlangıcını yaptı.

Ege Denizi'nde, kış ve ilkbahar aylarındaki yağışların denizlerdeki besin ortamını zenginleştirmesi, deniz suyu sıcaklığının yaz ortasında etkili olan kuvvetli rüzgarlarla geçen yıla kıyasla daha dengeli ve serin seyretmesi ile geçen sezon avcılığın daha az olması balık popülasyonunu olumlu etkiledi.

Limandan açılan balıkçılar tekneleri dolu olarak kıyıya dönüyor. Ege'de ağlara daha çok sardalya, hamsi, istavrit ve kolyoz takılıyor.

"İnanılmaz derecede balık var"

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, AA muhabirine, av yasağının kalkmasının ardından geçen kısa sürede büyük bir hareketlilik yaşandığını söyledi.

Sezona iyi bir başlangıç yapıldığını dile getiren Çakan, "2005 yılından bugüne kadar daha böyle bereketli bir sezon yaşamadık. Bu sene sezon çok iyi gidiyor. Karadeniz'de inanılmaz derecede palamut var. Ege'de sardalya, hamsi, kolyoz ve istavrit bol miktarda çıkıyor. Geçen yıla ve diğer yıllara nazaran balıklar bu sene daha etli, daha besili. Demek ki denizlerde balıklar beslenebiliyor." dedi.

Çakan, bereketin kış ve ilkbahar mevsimlerinde etkili olan yağışlardan kaynaklandığını ifade ederek, "Bunu, geçen sene yağan yağmurların balıkların havyar tutmasına sağladığı katkıya bağlıyoruz. Balıkçılık sezonunun bol ve bereketli geçmesinin en büyük etkenlerinden biri bu." diye konuştu.

Deniz suyu sıcaklığının düşmesinin de etkili olduğunu kaydeden Çakan, şu ifadeleri kullandı:

"İnanılmaz derecede balık var. Teknelerimiz, mal sahiplerimiz, tedarikçilerimiz kazanıyor. Bunun olumlu etkisi halka da yansıyacaktır. Bol, bereketli ve ucuz bir yıl olmasını diliyorum. Teknelerin işçi ve akaryakıt gibi ciddi sabit giderleri bulunuyor. Esnafımız kazanıyor, her tekne limana dolu geri dönüyor. Geçen yılbaşından itibaren hava şartları ve maliyetler nedeniyle av sezonunu erken kapatmıştık. Bu yıl ise esnafımız, tüccarımız, balıkçımız herkes memnun."

Balıkçılığı etkileyen faktörler

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Tosunoğlu da balıkçılığı etkileyen unsurların başında aşırı avlanma ve av baskısının geldiğini ifade etti.

Av baskısının azaldığı oranda denizlerdeki balık veriminin arttığına dikkati çeken Tosunoğlu, şunları kaydetti:

"Balıkçıların da ifade ettiği gibi geçen yıl çok sayıda balıkçı teknesi ocak ayında av sezonunu erken tamamladı. Bu durum av baskısını azaltan önemli bir etkendir. Çünkü Ege'deki birçok balık türü için ilkbahar dönemi yumurtlama vaktidir. Ayrıca yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik denetimler de bu yılki tabloda etkili olmuştur. Kış ve ilkbahar yağışları denizlerde su sıcaklığını dengelerken sudaki oksijen oranını da olumlu etkiledi. Özellikle nehirlerin denize taşıdığı tatlı sular zengin bir besin ortamı meydana getirdi. Bu da balıkların beslenmesinde ve çoğalmasında kritik rol oynadı."

Kaynak: AA