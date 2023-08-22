Ege'de Balıkçılar, Av Yasaklarının Kalkmasını Umutla Bekliyor

Balıkçılar av yasağının biteceği günü iple çekiyor

İzmir Foça'da balıkçılar yeni av sezonuna hazırlanıyor

İZMİR - Ege 'de, 1 Eylül tarihinde bitecek olan av yasaklarının kalkmasını umutla bekleyen balıkçılar, balık avı sezonu öncesi teknelerin bakımlarını yapıyorlar.

İzmir'in Foça ilçesine bağlı yeni Foça Balıkçı Barınağı'nda teknelerin yeni sezon için son rötuşları ve yeni av sezonuna 10 günden az bir süre kala balıkçı teknelerinin raspaları, boyaları ve bakımları yapılıyor. Bir önceki avlarda yıpranan ağlarını ilmek ilmek örerek yenileyen balıkçılar, yeni sezondan umutlu olduklarını belirttiler.

"Teknelerimizin bakımını yapmaktayız"

Uzun yıllardır balıkçılık yapan 78 yaşındaki Refik Daloğlu "Teknelerimizin bakımını yapmaktayız, tamirat işlerini, ağları hazırlama konusunda meşgul oluyoruz. Yasaklar kalkınca çalışmaya başlayacağız. 18 yaşından bugüne kadar balıkçılık yapıyorum. Avcılık bakımından çok çeşitli avlanmalar var. Ağcılık, paragatçılık her türlü balıkçılığı bilirim. Denizcilik kolay bir iş değil, kolay meslek değil. Hani 'denize düşen yılana sarılır' derler, denizin affı olmaz. Teknedekiler demirin raspasını yapıyorlar boya yapacaklar. Bin bir umutla denize açılıyorlar ne getireceğini bilemeyiz "diye konuştu

"Balıkçının umudu bitmez"

Av yasağının kalkmasını dört gözle bekleyen bir diğer isim olan ve baba mesleğini yaşatan Deniz Ortakaşıkçı ise "Doğuştan balıkçıyım diyebilirim. Bu iş baba mesleğimiz. Sezon hazırlıkları başladı, tekne bakımlarımızı yapmış bulunuyoruz. Ağlarımızın bakımlarını yapıyoruz. Bizim işimiz zor, denizle uğraşıyoruz. Balıkçının umudu bitmez. Bizim işimiz umutla zaten. 1 Eylül'den sonra gırgırlar, troller denize açılacak. Hamsi, sardalye ondan sonra ise palamut çoğalır. Temennimiz çok balık olsun ki millette ucuz balık yesin" dedi.