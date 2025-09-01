Ege'de Balık Av Sezonu Açıldı: Umut Doluyuz

Yaklaşık 5 ay süren av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek denize açılan Egeli balıkçılar, ağların dolu çekilmesiyle sezona güzel başlangıç yaptı.

Balıkçılar, av sezonunun ilk gününde yakaladıkları balıkları satmak için İzmir'in Buca ilçesindeki İzmir Su Ürünleri Hali'ne getirdi.

Hareketliliğin gözlendiği halde sezonun ilk balıklarını almak isteyenler kıyasıya yarıştı.

Ege Denizi'nden tutulan 50'ye yakın balık çeşidinin satışa sunulduğu İzmir Su Ürünleri Hali'nde diğer bölgelerden gelen türler de alıcı buluyor.

Bu kapsamda İzmir Ticaret Odası tarafından sektör temsilcilerinin katılımıyla "2025 Balıkçılık Sezon Açılış Töreni" gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaptığı açıklamada, su ürünleri halindeki zenginliğin keyfini yaşadıklarını söyledi.

Balık avcılığının Türkiye için önemine değinen Tugay, "Burası Türkiye'de en fazla ihracatın ve en fazla satışın yapıldığı hallerden birisi. Bunu daha da geliştirmek için çalışmak istiyoruz. Esnafımızı burada mutlu gördükçe, bereketi gördükçe içimiz açıldı." dedi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu.

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan ise denizden geceden beri çok olumlu haberler aldıklarını ifade ederek, "Bol bereketli bir sene olacağının işaretidir bu. İnşallah halkımıza ucuz balık yedireceğiz diye düşünüyorum. İlk balık haberleri Alaçatı ve Karaburun'dan geldi. İklim krizinden dolayı biraz kaygımız vardı. Şükür o da yok oldu." şeklinde konuştu.

Esnaf heyecanlı

Esnaf Yusuf Alabey de sezonun çok iyi başladığını belirterek, umutlu olduklarını anlattı.

Heyecanlı olduğunu kaydeden Alabey, "Bu sene balık olacak gibi, bu da hava şartlarına bağlı. İnşallah olur." dedi.

Alican Uzun ise sezonun bereketli olacağına inandığını, ifade ederek, "Bereketli bir sezon bizleri bekliyor. Tüm Ege'ye ve Akdeniz Bölgesi'ne buradan balık dağıtılıyor. İlk olarak tekir, barbun geldi. İlerleyen saatlerde de sardalye ve hamsinin bol olacağı söyleniyor." diye konuştu.

Etkinliğe, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile İzmir Su Ürünleri Üreticileri Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir de katıldı.