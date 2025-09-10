Ege Balıkçılarında Bol Av Sezonu Başladı

Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle "Vira bismillah" diyerek denize açılan Egeli balıkçılar, sezona bol miktarda balık avlayarak başlangıç yaptı.

Ege Denizi'nde ağların dolu çekilmesi hem balıkçıların yüzünü güldürdü hem de tezgahlara çeşitlilik olarak yansıdı.

Geçen yıla kıyasla sezonun çok daha verimli başladığını belirten balıkçılar, vatandaşların da memnun olduğunu dile getirdi.

Denizlerdeki bolluk, balıkçı esnafın yoğun olduğu İzmir'in tarihi Havra Sokağı'na da yansıdı.

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, AA muhabirine, sezonun ilk 10 gününde güçlü bir tablonun ortaya çıktığını söyledi.

Geçen yıl İzmir su ürünleri halinde 55 bin ton balık satışı yapıldığını ifade eden Çakan, bu yıl ilk 10 günde 5 bin tonluk satış gerçekleştiğini belirtti.

Çakan, yaz aylarında deniz suyu sıcaklığında iklim değişikliği kaynaklı yükselişlerin balıkçıları endişelendirdiğini dile getirerek, "Deniz suyu sıcaklığı inanılmaz derecelere, 27-28'lere kadar çıktı. Bu bizi biraz kaygılandırdı ama çok şükür o beklediğimiz şeyle karşılaşmadık. İlk günden itibaren 10 gündür Ege'de inanılmaz güzel avcılık var. İyi bir balıkçılık sezonu yaşıyoruz." diye konuştu.

Havaların soğumasıyla daha çok balık avlayacaklarını belirten Çakan, geçen sene elde ettikleri 55 bin ton rakamını yeni yılın başında yakalamak istediklerini söyledi.

Havra Sokağı'nda balıkçılık yapan Murat Aslan da sezonun umduklarından daha iyi başladığını dile getirdi.

Özellikle hamsi ve sardalyanın bol olduğunu belirten Aslan, "Balık bol, iri ve vatandaşın alabileceği seviyede. Normalde kilosu 300-400 lira olan balığı şu anda 150 liraya satıyoruz." dedi.

Balıkçı İzzettin Yedikardeş, hamsi, sardalya ve barbunyanın bolluğundan memnuniyet duyduklarını, geçen seneye göre iyi bir sezon başlangıcı olduğunu ve bolluğunun fiyatların uygun olmasını sağladığını ifade etti.

Balık almak için sokağa gelen vatandaşlardan İlhami Songör de "Haftada iki defa balık tüketmeye çalışıyoruz. Fiyatlar da kalite oranına göre bence uygun." dedi.