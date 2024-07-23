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Efeler'de Pitaya Üreticilerine Kurutma Fırını Hediye Edildi

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Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, pitaya üreticilerine eğitimler ve kurutma fırınları hediye edildi. Bu desteklerin Efeler'deki pitaya üreticilerinin gelirlerini artıracağı ve ekonomiye katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile Efeler'de pitaya üreticileri güçlenirken, eğitimlerini tamamlayan üreticiler de hediye edilen kurutma fırınlarıyla ürünlerine katma değer katacak.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edilen " Efeler'de Pitaya Güçleniyor" projesi kapsamında, üreticilere yönelik eğitimler ve destekler devam ediyor. Bu çerçevede Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce tropikal ürünlerin kurutularak pazarlanması ile ilgili hazırlanan projede eğitimlerini tamamlayan 10 pitaya üreticisi aileye düzenlenen törenle meyve sebze kurutma fırını hediye edildi.

Proje kapsamında 15-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenen eğitim programına katılan 10 pitaya üreticisi aile, meyve sebze kurutma teknikleri ve işletme yönetimi konularında bilgi aldı. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle üreticilere kurutma fırınları takdim edildi. Etkinlikte ilk olarak, kurutma fırınlarının temin edildiği firmanın yetkilisi Refik Toy, video konferans yoluyla üreticilere fırınların çalışma ilkelerini anlatarak kullanımıyla ilgili önerilerini sundu. Ardından, protokol üyeleri tarafından üreticilere kurutma fırınları teslim edildi.

Proje kapsamında sağlanan desteklerin, Efeler'deki pitaya üreticilerinin gelirlerini artıracağı ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağı beklenirken Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ise üreticilerin ürünlerine katma değer kazandırmaları ve sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda onlarla omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Konu ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda "Bakanlığımızın uygulamakta olduğu 'Aile Çiftçiliğinin Geliştirilmesi Programı' çerçevesinde İlçe Müdürlüğümüzce hazırlanıp Bakanlığımızca kabul edilen 'Efeler'de Pitaya Güçleniyor' adlı projemizin eğitim kısmını 15-19 Nisan tarihlerinde 10 pitaya üreticisi ailenin katılımı ile tamamlamıştık. Bugün proje kapsamında Bakanlığımızca sağlanan ödenekle almış olduğumuz 10 meyve sebze kurutma fırınını eğitim alan üreticilerimize Kaymakamımız İlker Arıkan, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcımız Yılmaz Bozkır ve İlçe Müdürümüz Mehmet Esen'in katılımı ile takdim ettik. Etkinlikte önce video konferans aracılığıyla fırınların temin edildiği firmanın yetkilisi Refik Toy, üreticilerimize fırının çalışma ilkelerini anlattı, önerilerini sundu, sonra da protokol tarafından üreticilerimize fırınları teslim edildi. Efeler'de üreticilerimizin ürettikleri ürünlere katma değer kazandırmalarını sağlamak için, onlarla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Gerçekleştirilen törene Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, Aydın İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Yılmaz Bozkır ve Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen ile birlikte üretici aileler katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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