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Edremit Zeytinyağı coğrafi işaret başvurusu 12-23 Kasım 2026'da yapılacak

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Edremit Zeytinyağı coğrafi işaret başvurusu 12-23 Kasım 2026'da yapılacak
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Edremit Ticaret Odası, 2026-2027 sezonu Edremit Zeytinyağı coğrafi işaret başvurularının 12-23 Kasım 2026'da yapılabileceğini duyurdu. Üretici ve marka sahibi firmaların istenen evrakları eksiksiz teslim etmesi gerekiyor; taahhütname ve dilekçe odada düzenlenecek.

2026-2027 üretim sezonu "Edremit Zeytinyağı" coğrafi işaret başvurularının başladığı duyuruldu. Coğrafi işaret kullanım hakkından yararlanmak isteyen üreticiler ve marka sahibi firmalar, başvurularını 12-23 Kasım 2026 tarihleri arasında Edremit Ticaret Odası'na yapabilecek.

Edremit Ticaret Odası tarafından yapılan duyuruda, 2026-2027 üretim sezonuna ilişkin "Edremit Zeytinyağı" coğrafi işaret başvuru sürecinin başladığı bildirildi.

Açıklamaya göre, coğrafi işaret başvurusunda bulunmak isteyen üreticiler ve marka sahibi firmaların, talep edilen evrakları eksiksiz şekilde hazırlayarak 12-23 Kasım 2026 tarihleri arasında Edremit Ticaret Odası'na teslim etmeleri gerekiyor.

Başvuru taahhütnamesi ve başvuru dilekçesinin ise başvuru sırasında oda tarafından düzenleneceği belirtildi.

Yetkililer, başvuru sürecinin sağlıklı ve hızlı şekilde tamamlanabilmesi için gerekli belgelerin eksiksiz teslim edilmesinin önem taşıdığına dikkat çekti.

Edremit Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, 2026-2027 üretim sezonunun tüm üreticiler için bereketli, verimli ve hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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