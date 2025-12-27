Haberler

ETO Başkanı Çetin: "Termal otellerde doluluk yüzde 90'a ulaştı"

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Kuzey Ege'deki termal otellerin doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığını belirtti. Yılbaşı tatilinin uzun olması nedeniyle bölgeye olan ilginin arttığını vurguladı.

Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, yaklaşan yılbaşı tatili öncesi Kuzey Ege'de ki turizm hareketliliğini değerlendirerek, termal otellerde doluluk oranının yüzde 90'lara ulaştığını söyledi.

Kuzey Ege'nin incisi Edremit Körfezi'nin misafirlerini beklediğini belirten Ahmet Çetin, bu yıl yılbaşı tatilinin diğer yıllara göre daha uzun olmasının bölgeye olan ilgiyi artırdığını ifade etti.

Özellikle termal tesislere yoğun talep olduğunu vurgulayan Başkan Çetin, "Şu anda yüzde 90'lara ulaşan bir doluluk oranımız var. Tabii ki Kazdağları'ndaki butik oteller de misafirlerini bekliyor" dedi.

2025 yılının herkes için yorucu geçtiğini dile getiren Çetin, "Hem bu yorgunluğu atmak hem de yeni yıla daha zinde girmek için termal otellerde tatil yapmak bence kıymetli ve güzel olacaktır. Herkesi Edremit Körfezi'ne ve Kuzey Ege'ye bekliyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

