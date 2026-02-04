İtalya Rekabet Kurumu, eDreams'e 9 milyon avro ceza kesti

İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust-AGCM), İspanya merkezli çevrim içi seyahat acentesi "eDreams"e, haksız ticari uygulamaları sebebiyle 9 milyon avroluk ceza kesti.

Antitrust kurumundan yapılan açıklamada, "İtalya Rekabet Kurumu, dijital ortamda görsel ve duygusal ikna sağlayan, iki ayrı haksız ticari uygulama nedeniyle 'Vacaciones eDreams SL', 'eDreams International Network SL' ve 'eDreams Srl' şirketlerine toplam 9 milyon avro para cezası verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, eDreams'in internet siteleri ve uygulamaları aracılığıyla uçuş ve konaklama önerilerinde, tüketicileri bazen farkında olmadan "Prime" üyeliklerine yönlendirmek için yanıltıcı bilgiler ve manipülatif stratejiler de dahil olmak üzere haksız etki teknikleri kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca tüketicinin "Prime" üyelik durumuna bağlı olarak fiyat farklılıklarının "varlığı şeffaf olmayan" bir şekilde sunulduğunun da altı çizildi.

Açıklamada, tüketicilerin seçim özgürlüğünün kısıtlandığı ve eDreams'in aboneliğin en pahalı sürümü olan "Prime Plus" hizmetinin ücretsiz deneme süresi için gereken şartları karşılamayan kullanıcıların, denemeye katılmaya ikna edildikten sonra, yeterli ön bildirim yapılmadan yıllık abonelik ücretinden hemen sorumlu tutulduğu aktarıldı.

"Aldatma ve agresiflik" unsurları içeren bu tutumların, İtalyan tüketici kanununun ilgili maddelerini ihlalinden 6 milyon avro, ayrıca Prime üyelik süresi boyunca müşteri hizmetleri aracılığıyla uygulanan elde tutma stratejileriyle tüketicilerin cayma hakkının engellenmesi sebebiyle yine tüketici kanununun ilgili maddelerini ihlalden 3 milyon avro para cezası verildiği kaydedildi.