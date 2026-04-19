Haberler

Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2 ayrı operasyonda 420 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne ve İstanbul'da gerçekleştirdikleri operasyonlarda toplam 420 kilogram uyuşturucu madde ele geçirerek, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir başarı elde etti.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, etkin ve kararlı çalışmalarını sürdürüyor.

İlk operasyonda, Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen tır, risk analizleri doğrultusunda takibe alındı. Yapılan detaylı kontrollerde, 280 kilogram esrar ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'ndaki kontrollerde ise ABD çıkışlı bir kargo gönderisi şüpheli bulunarak, incelendi. İnceleme sonucunda, 140 kilogram esrar tespit edildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilirken, olaylarla ilgili Edirne ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde soruşturma başlatıldı.

Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen bu operasyonlar, terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi başta olmak üzere, uluslararası suç örgütlerinin finans kaynaklarından biri olan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir rol üstleniyor. Ekipler, ülkenin ekonomik ve toplumsal güvenliğinin korunması amacıyla kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

