Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Bulgaristan'da İncelemelerde Bulundu

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) heyeti, Bulgaristan'da Interfood Expo Sanayi ve Ticaret Fuarı'nda incelemelerde bulunup, iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Heyet ayrıca Türk firmaları ve oda üyeleriyle bir araya gelerek stantları ziyaret etti. Filibe Başkonsolosu ve Ticaret Ateşesi ile de ticari ve kültürel iş birliği faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) heyeti, Bulgaristan'da ziyaretlerde bulundu.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak başkanlığındaki heyet, Interfood Expo Sanayi ve Ticaret Fuarı'nda incelemelerde bulunup, iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Fuardaki Türk firmaları ve oda üyeleriyle de bir araya gelen heyet, stantları ziyaret etti.

Heyet, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ve Ticaret Ateşesi Armağan Al ile de Edirne ve Filibe bölgesi arasındaki ticari ve kültürel iş birliği faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.