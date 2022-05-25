Edirne Tarım Hayvancılık Gıda ve Sanayi Fuarı açıldı - Haberler

Edirne Tarım Hayvancılık Gıda ve Sanayi Fuarı törenle açıldı.

Trakya Üniversitesi ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, üniversitenin Karaağaç Yerleşkesi'nde düzenlenen fuar, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, fuarın açılışında yaptığı konuşmada tarım, hayvancılık ve üretimin çağın en önemli konu başlıklarından olduğunu söyledi.

Tarımsal üretimin önemine dikkati çeken Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Birçok ülke tarımsal ürünlerin ihracatıyla ilgili kısıtlama kararlarına gidebiliyor. Belirli ülkeler belirli tarım ürünlerinin ihracatını yasaklayabiliyor ya da rezervlerinde inanılmaz bir artışa giderek doğal tedarik sürecinde aksamalara neden olabiliyor. Bizim bunun karşısında yapabileceğimiz en kuvvetli seçeneğimiz tarımsal üretim kapasitemizin artırılmasıdır. Bu tarz fuarların ve organizasyonların inanılmaz önemli olduğunu değerlendiriyorum."

Kırbıyık, Edirne'de verimliliği en üst noktaya taşımak için tüm paydaşlarla birlikte gayreti ortaya koyacaklarını dile getirdi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Kırbıyık, Bulgaristan Hasköy Valisi Katya Paneva, Rektör Tabakoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Borsa Başkanı Özay Öztürk, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı tarafından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı.

Protokol üyeleri ve ziyaretçiler stantları gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı. Fuarda ziyaretçilere yöresel ürünler de ikram edildi.

Edirne Tarım Hayvancılık Gıda ve Sanayi Fuarı ziyaretçilerini 31 Mayıs'a kadar ağırlayacak.

Açılışa, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda ve borsa başkanları, Bulgaristan, Yunanistan ve Kosova'dan da ilgililer iştirak etti.