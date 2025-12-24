Haberler

Edirne OSB'de Çinli firmanın yatırımında 1660 kişi istihdam edilecek

Güncelleme:
Edirne'de yeşil ve yenilikçi hedefle oluşturulan Organize Sanayi Bölgesinde (OSB), Çinli bir firmanın kuracağı fabrikada 1660 kişi istihdam edilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Yunus Sezer ile Çinli firma yetkililerinin katılımıyla yatırımın tahsis sözleşmesi imza töreni düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda Sezer ile Çin menşeli ZS Turkey Otomotiv Yedek Parçaları Limited Şirketi yetkilileri, 116 bin metrekare alanda üretim yapacak ve 1660 kişinin istihdamının öngörüldüğü yatırımın tahsis sözleşmesini imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Sezer, Edirne'nin yeşil, yenilikçi ve yenilenebilir sanayi kuşağı olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Edirne merkez, Uzunköprü, Keşan ve İpsala OSB'lerinin bir taraftan altyapılarının tamamlandığını, diğer taraftan da fabrikaların kurulmaya başlandığını aktaran Sezer, "Yeni yıla bir hafta kala hayırlı bir iş oldu. 2026 yılında da inşaat sürecinin hızlı şekilde devam edeceğini umut ediyorum. Firmanın ayağı da uğurlu geldi. Güney Koreli bir firmayla da bir araya geleceğiz. Aynı zamanda bir Türk firmasıyla da yatırım için ön sözleşme yaptık." ifadelerini kullandı.

Vali Sezer, desteklerinden dolayı Edirne kenti adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi
