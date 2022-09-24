Bulgarlar bu kez Edirne'ye kışlık alışverişi için akın ediyor: Ne gördüysek aldık

Bulgaristan'ın Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde resmi tatili fırsat bilen Bulgar vatandaşlar, yaklaşan kış mevsimi öncesi ihtiyaçlarını karşılamak için Edirne'ye akın etti. Kazaktan monta, bottan şampuana kadar birçok ürün satın alan turistler, esnafın da yüzünü güldürdü. Bulgaristan'dan gelenler ise "Ne gördüysek aldık." dedi.

Rusya Ukrayna arasında yaşanan savaş doğal gazsız kalacak Avrupa ülkeleri arasında bulunan Bulgaristan vatandaşları, yaklaşan kış mevsimi öncesi bot, mont, kazak gibi ihtiyaçlarının yanı sıra battaniye, yorgan gibi ev eşyalarını da Edirne'den almaya başladı.

KIŞLIK ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne'ye alışverişe gelen Bulgar turistler, esnafın yüzünü güldürüyor. Bulgar ve Yunan turistlerin yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar, havaların soğumasıyla birlikte pazarda kaban, kazak, hırka ve bot ve mont gibi kışlık ürünleri satın almaya başladı. Eylül ayı ile birlikte havaların soğumaya başlamasının ardından pazarda kabandan, bota, ayakkabıdan, kazağa kadar birçok ürün tezgahtaki yerini aldı.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Yaz aylarında sınır kapılarında yaşanan gurbetçi yoğunluğu dolayısıyla kente gelemeyen Bulgar turistler kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ihtiyaçlarını karşılamak için Edirne'ye akın ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren kente gelerek çarşı ve pazarda tezgahları didik didik eden Bulgar turistler, aldıklarını araçlarının bagajlarına yerleştirip kentten ayrılıyor. Ayakkabıdan, çantaya, kışlık kazaktan, monta kadar her ihtiyacını Edirne'den karşılayan komşu ülke vatandaşları, pazar esnafının yüzünü güldürüyor.

"NE GÖRDÜYSEK ALDIK"

Bulgaristan'dan gelen Musa Musalova, "Şampuan aldık, giysi aldık ne gördüysek aldık. Domates, salata, patates ne ihtiyacımız varsa aldık" dedi. Kış mevsimi başladığını belirten pazar esnafı Yusuf Kul, "Tüm Bulgar vatandaşlarımız kışlık alışverişini yapmaya başladı. Burada baya yoğunluk var. Bu ara hepsi kışlık ihtiyacını almak için Edirne'ye geliyor. Mont, ayakkabı gibi kışın kullanacağı ihtiyaçlarını alıyorlar" dedi.

Bulgar vatandaşların tüm alışverişlerini Edirne'den yaptığını belirten Metin Reze, "İşlerimiz hareketlenmeye başladı. Bundan sonra da inşallah böyle devam eder. Ayakkabı, bot, mont, eşofman, takım, pantolon gibi çeşitleri alıyorlar" dedi.

Bulgaristan'dan gelen Melek Bent, "Perde, ayakkabı ve çocukların ihtiyaçlarını aldık. Kışlık alışverişimizi de Edirne'de yapacağız" dedi.