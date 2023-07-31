Edirne'de Motorlu Taşıt ve Gelir Vergisi Ödemeleri Yoğunluk Yarattı

Edirne'de motorlu taşıtlar ve gelir vergisinin ikinci taksit ödemelerinin son günü olması nedeniyle vergi dairelerinde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, vergi yükünün ağırlığından şikayet etti ve yapılandırma süresinin sona ermesiyle vergi dairelerine akın etti.

Edirne'de motorlu taşıtlar ve gelir vergisinin ikinci taksit ödemelerinin son günü olması nedeniyle bugün vergi dairelerindeki veznelerde yoğunluk yaşandı. Vatandaş Ali Özdoğan, vergi yükünün ağır geldiğini ifade ederek, "Emekli adamız biz, ne yükler taşıdık artık bilmiyorum. Hakikatten hiç iç açıcı değil. Sormaya gerek yok" dedi.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki borç yapılandırmasından yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi. Kanundan yararlanmak isteyen borçlu vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren vergi dairelerine akın etti.

Vergi dairesine gelen vatandaşlardan Ali Özdoğan, motorlu taşıt vergisi ödemek için geldiğini ifade ederek, "Eskiden 500-600 lira ödüyordum. Dediler ya, devlet bir kereye mahsus yapılandırma diyerek onu ödemeye geldik. Bekliyoruz, sıradayım. Bilmiyorum ne çıkar. Sabahtan beri bekliyoruz. Saat 10 gibi geldim, 263 numaram. Emekli adamız biz ne yükler taşıdık artık bilmiyorum. Hakikatten hiç iç açıcı değil. Sormaya gerek yok" dedi.

Kızının vergi borcu için birlikte vergi dairesine geldiğini kaydeden Yusuf Açış, "Bir saat oldu ve öğleden sonraya bırakacaklar. Saat 1'de de randevusu var nüfus dairesinde. Oraya mı gidelim buraya mı" diye konuştu.