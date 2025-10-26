Haberler

Edirne'de Hamsi Fiyatları Yüzde 50 Düştü, Vatandaşlar Alışverişe Akın Etti

Güncelleme:
Karadeniz'den gelen taze hamsinin kilosu 50 liraya kadar düşünce, Edirne'de vatandaşlar poşet poşet hamsi alarak bu fırsatı değerlendiriyor.

Karadeniz'den gelen taze hamsinin kilosu 50 liraya kadar düşünce, bazı vatandaşlar poşet poşet aldı.

Edirne'de hamsinin kilosu 50 liraya kadar düştü. Hamsinin yanı sıra istavrit, mezgit ve çinekop gibi diğer balık çeşitlerinde de fiyatların düştüğü gözlendi.

Balıkçı Yusuf Çimen, bu yıl denizlerdeki balık bolluğunun fiyatlara da olumlu yansıdığını belirterek, "Karadeniz bu sezon hamsiyle dolu. Geçen haftaya kadar kilosu 100 liraydı, şimdi 50 liraya kadar indi. Vatandaşlarımız memnun, biz de memnunuz" dedi.

Vatandaşlar ise uygun fiyatlardan memnun. Mehmet Demir isimli vatandaş, "Uzun zamandır bu kadar ucuz hamsi görmemiştik. Fırsatı kaçırmadım, 4 kilo aldım. Hem akşam kızartma yapacağım hem de birazını buzluğa atacağım" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
