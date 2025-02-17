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Hamsinin kilogram fiyatı 100 liraya düştü

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Edirne'de hamsi fiyatlarının 250 liradan 100 liraya düşmesiyle birlikte balık tezgahlarında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar kasalarca hamsi almak için sıraya girerken, balıkçıların satışları hızla arttı.

Edirne'de fiyatı düşen hamsi tezgahları şenlendirdi. Kilosunun 100 liradan satıldığını duyan vatandaşlar sıraya girdi, kasalar dolusu hamsi kısa sürede tükendi. Havaların soğuması ve denizlerde balığın bollaşması ile birlikte Edirne'deki balık satıcılarında hamsinin kilosu 100 liraya kadar düştü.

FİYATI 100 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

Fiyatın düştüğünü gören vatandaşlar, balık satıcılarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Edirne'de geçtiğimiz günlerde kilogramı 250 liradan satılan hamsinin fiyatı 100 liraya kadar düşünce, kasalarca balık kısa sürede tükendi. Yaşanan bolluk hem satıcının hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Hamsi, bolluk sonrası kilogramı 100 liradan alıcısını buldu. Geçen hafta kilogramı 250 liradan satılan hamsinin fiyatının bu hafta 100 liraya düştüğünü söyleyen Balıkçı Yusuf Çimen, Karadeniz'de hamsi bolluğu nedeniyle fiyatların düştüğünü belirtti.

FİYATI DUYAN KOŞTU

Halkın yoğun talebi olduğunu ve satışların iyi gittiğini belirten Çimen, 1 günde 300-350 kasa arasında satış yaptıklarını ve ilginin devam ettiğini ifade etti. Zaman zaman uzun kuyruklar oluştuğunu belirten Çimen, sezonun sonuna yaklaşıldığını ve bundan sonra fiyatlarda düşüş olmayacağını aktardı. Vatandaşlardan Şakir Bertan, arkadaşıyla birlikte balık almaya geldiklerini ve 10 kilo balık almak için sıraya girdiklerini belirtti. Fiyatların düşmesinin sevindirici olduğunu söyleyen Bertan, dar gelirli ailelerin de balık alabilmesi açısından bu durumun güzel olduğunu aktardı. Annesi ile birlikte balık almaya geldiklerini söyleyen Sevgi Ergöl, hamsi balığını çok sevdiklerini ve fiyatının düştüğünü görünce almaya geldiklerini belirtti.

Hamsinin kilogram fiyatı 100 liraya düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM CEYLAN - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Torba içine hava doldurup temiz hava diye 1 TL' ye satsalar, o havaları bile parayla satın alanlar olur.

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