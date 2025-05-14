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Edirne'de Dünya Çiftçiler Günü Çeltik Tohumlarıyla Kutlandı

Edirne'de Dünya Çiftçiler Günü Çeltik Tohumlarıyla Kutlandı
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İpsala ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü çeltik tohumlarının tarlaya saçılmasıyla kutlandı. Kaymakam Ömer Sevgili, İpsala'nın tarımsal önemine dikkat çekti ve çeşitli projelere vurgu yaptı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen programda, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, çeltik tohumlarının çeltik tarlasına saçılarak toprakla buluşturulmasıyla kutlandı.

İpsala ilçesindeki bir çeltik tarlasında gerçekleştirilen programda konuşma yapan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, "Ülkemiz çeltiğinin yaklaşık yüzde 25'ini üreten ve diğer tarım ürünlerinde de önemli bir paya sahip olan İpsala'mız bu özellikleriyle tarımın başkenti olduğunu söyleyebiliriz. Çeltik suya bağımlı bir bitki, çiftçilerimiz çeltik ekimine başladı. Suyun tasarruflu kullanılması ve temin edilmesi konusunda Valiliğimiz koordinesinde her türlü tedbiri alacağız. Sivrisinekle mücadelede bu sene ilk defa dronla ilaçlama yapıyoruz. İpsala OSB'ye kurumsal olan büyük pirinç paketle fabrikaları yerlerini aldı. İpsala Pirincinin markalaşması ve yılın 12 ayında alımın yapılacağı bir mekanizma oluşacaktır. Ayrıca yapımı devam eden sulama projeleri ve barajların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla bölge daha önemli bir noktaya gelecektir. Tüm çiftçilerimizin gününü kutluyoruz. Bereketli bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Program, Kaymakam Ömer Sevgili ve beraberindeki bazı kurum amirleri ile çiftçilerin, çeltik tarlasına girerek, elleri ile çeltik tohumlarını tarlaya saçmasıyla sona erdi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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