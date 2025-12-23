Haberler

Bulgaristan levası tabelalardan kalktı
Yeni yıla yaklaşırken Edirne'de döviz bürolarındaki Bulgar levası kuru kaldırıldığı bildirildi. 2026 yılında Bulgaristan'ın euroya geçmesiyle birlikte levanın tedavülden kalkacağı duyuruldu.

Yeni yıla kısa bir süre kala yaşanan gelişmeler Edirne'de de etkisini göstermeye başladı. Bulgaristan ile yoğun sınır ticaretinin yaşandığı kentte, döviz bürolarındaki fiyat bilgilendirme tabelalarından Bulgar levası kuru kaldırıldı.

Her ne kadar tabelalarda yer almasa da, döviz bürolarının leva bozdurma işlemlerini sürdürdüğü öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, leva bozdurmak isteyen vatandaşlar için alım fiyatlarının 20 ile 24 TL arasında değiştiği ifade ediliyor.

Bulgaristan euroya geçiyor

Bulgaristan, 1 Ocak 2026 itibarıyla euroya geçerek Euro Bölgesi'nin 21'inci üyesi olacak. Bu adımla birlikte, 1881 yılından bu yana kullanılan ulusal para birimi leva, yaklaşık 145 yıl sonra tedavülden kalkacak. Böylece Bulgaristan tarihinde ikinci kez resmi para birimi değişmiş olacak.

1997 yılından bu yana para kurulu sistemi uygulayan Bulgaristan'da leva, önce Alman markına, ardından euroya sabitlenmişti. Euroya geçişle birlikte uygulanacak sabit kur 1 euro = 1,95583 Bulgar levası olarak belirlendi. Bu oran, Alman markının euroya dönüşmesiyle birlikte 1999 yılından bu yana fiilen uygulanıyordu.

TCMB'den resmi düzenleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 Ocak 2026'dan itibaren alım satıma konu olan dövizler listesinden Bulgar levasını çıkardı. Söz konusu karar, 20 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2008-32/34 sayılı tebliğine ilişkin TCMB genelgesinde yapılan değişiklikleri kapsıyor.

Alınan kararla birlikte, TCMB nezdinde Bulgar levası üzerinden gerçekleştirilen alım-satım işlemleri 2026 yılının başından itibaren sona erecek. Bulgaristan'ın euroya geçmesiyle birlikte söz konusu işlemler bundan sonra euro üzerinden yapılacak. - EDİRNE

