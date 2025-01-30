Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor

Kimyasal madde alarmı! Bir şehrimizde sular tamamen kesildi
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa edildi, piyasadan toplatılacak

Bakanlıktan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa edildi, hepsi toplatılacak
ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı

Düşen uçakta onlar da varmış! Akıbetleri bilinmiyor

Edirne'de Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi Kuruluyor

Edirne'de Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi Kuruluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koordine edilen Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi'nin kurulumu için çalışmalar hızla devam ediyor. Demirhanlı köyünde planlanan proje, Edirne'yi damızlık düve üretim merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Edirne Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi kurulması çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Edirne Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Demirhanlı köyünde bin dönüm arazi üzerinde kurulması planlanan Ari Damızlık Düve Üretim Organize Tarım Bölgesi'nde incelemeler yapıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'tan yürütülen ve yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Proje çerçevesinde, işletmelerin "ari" hale getirilmesiyle ve belirli bölgelerde oluşturulacak organize tarım bölgeleriyle Edirne'nin, ülkemizin damızlık düve üretim merkezi haline getirilmesinin hedeflendiği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
img

Türkiye'de de çok satan patates cipsi piyasadan toplatılıyor
img

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katar Emiri Al Thani, Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu

İşte Esad rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk lider
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Bu tartışma çok su kaldırır! Ece Üner'den Fatih Portakal'a ağır mı ağır sözler

Ece Üner'den Fatih Portakal'a kavgada söylenmeyecek sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı vali, kayyum olarak atandı

Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı valiye önemli görev
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.