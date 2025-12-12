Haberler

Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'de Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımını sağlayacak 747 milyon liralık P2B Pompa İstasyonu'nun faaliyete geçtiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'de 747 milyon lira yatırım bedeline sahip P2B Pompa İstasyonu ile Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımının başladığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bilgi verdi.

Edirne için stratejik bir su yatırımını daha hayata geçirdiklerini belirten Yumaklı, "747 milyon lira yatırım bedeline sahip P2B Pompa İstasyonu ile Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı. Hem içme suyuna güç olacak hem de kurak dönemlerde yaşanabilecek risklerin önüne geçecek projemiz, Edirne'mize ve bölgemize hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
