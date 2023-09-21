Edirne Belediyesi'nden yangın sonrası esnafa yeni dükkanlar

Edirne Belediyesi'ne ait kiralık iş yerlerinde çıkan yangında hasar gören dükkanlar, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden üretildi ve esnafın kullanımına sunuldu. Başkan Recep Gürkan, yeni dükkanların anahtar teslimini yaparak esnafa hayırlı olsun dileklerini iletti.

Edirne Belediyesi'ne ait kiralık iş yerlerinde çıkan yangında 3 ahşap dükkan büyük hasar almış ve kullanılamaz hale gelmişti. Edirne Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından üretilen yeni dükkanlar, esnafın kullanıma sunuldu. Dükkanların anahtar teslimini yapan Başkan Recep Gürkan, "Kötü bir olay yaşadık. Ama yeter ki cana bir şey gelmesin. Belediyemizin imkanlarıyla yaptığımız yeni dükkanlarımız hem esnafımıza hem de Edirne'mize hayırlı olsun" dedi.

Edirne Belediye Başkanlığı'na ait Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kiralık işyerinde 4 Ağustos tarihinde yangın çıkmıştı. Çiçekçi dükkanında başlayan yangın, dükkanların ahşap olması nedeniyle kısa sürede diğer işyerlerine de sıçramış ve 2 belediye dükkanı kullanılamaz hale gelmiş, bir dükkanın ise dış cephesi hasar almıştı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yangın sonrası esnafı mağdur etmeyeceklerini ve esnafı modern dükkanlar ile buluşturacaklarını söylemişti. Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın söz verdiği modern dükkanlar, Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede tamamlandı. Yeniden üretilen dükkanlarda eski ölçülere sabit kalındı ve çelik konstrüksiyon kullanıldı. Sıcağa ve soğuğa dayanıklı, dış cepheden ahşap bir görünüme sahip olan modern dükkanların anahtar teslimini ise Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yaptı.

Gürkan, "Kötü bir olay yaşadık. Hep birlikte üzüldük. Ama yeter ki cana bir şey gelmesin. Belediyemizin imkanlarıyla yaptığımız yeni dükkanlarımız hem esnafımıza hem de Edirne'mize hayırlı olsun" dedi.

Çiçekçi dükkanı, ETUS ofisi ve büfe olarak hizmete verecek olan modern dükkanlar ise hem vatandaşlar hem de esnaf tarafından çok beğenildi. Modern dükkanlar için Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür eden esnaf bir daha böyle kötü olayların yaşanmamasını temenni etti.