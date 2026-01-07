Haberler

Ecogreen Enerji Holding YEKA GES 2025 Yarışmaları kapsamında 'G25-Bolu GES' proje sözleşmesini imzaladı

Ecogreen Enerji Holding YEKA GES 2025 Yarışmaları kapsamında 'G25-Bolu GES' proje sözleşmesini imzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ecogreen Enerji Holding, 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santrali (YEKA GES - 2025) yarışmasında, Bolu'nun Gerede ilçesinde 'G25-BOLU GES' projesinin yapım haklarını kazandı. Proje, 50 MWe elektriksel gücünde 118 milyon kWh yıllık elektrik üretimi hedefliyor.

Ecogreen Enerji Holding, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 25 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santrali 2025 yarışmaları (YEKA GES – 2025) kapsamında "G25-BOLU GES" projesinin yapım ve kullanım haklarını kazandı. Bolu ilinin Gerede ilçesinde hayata geçirilecek olan projenin, 50 MWe elektriksel kurulu güç ve 70 MWp mekanik güç kapasitesine sahip olacak şekilde planlandığı bildirildi.

Projenin finansal yükümlülüklerine ilişkin bilgi veren Ecogreen Enerji Holding yetkilileri, yarışma şartnamesinde belirlenen megavat başına 44 bin euro katkı payı doğrultusunda, KDV dahil toplam 2 milyon 640 bin euro tutarındaki ödemenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi'ne gerçekleştirildiğini açıkladı. Buna ek olarak, 10 yıl süreli ve 3 milyon 750 bin Euro tutarındaki kesin teminat mektubunun 5 Ocak 2026 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na teslim edildiği ifade edildi.

Projeye ilişkin sözleşmenin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Zafer Demircan ile Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya'nın katılımıyla 6 Ocak 2026 tarihinde imzalandığı belirtilirken, sözleşmeyi takiben yer teslimi süreçlerinin başlatılmasının planlandığı kaydedildi. Bu süreçle eş zamanlı olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi, imar ve diğer ruhsatlandırma işlemlerinin öngörülen takvim doğrultusunda sürdüğü aktarıldı.

Tesisin tam kapasiteyle devreye alınmasının ardından yıllık yaklaşık 118 milyon 610 bin 397 kWh elektrik enerjisi üretiminin hedeflendiği, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santrali 2025 şartnamesi uyarınca üretilecek elektrik enerjisinin ilk 60 ay boyunca serbest piyasada değerlendirileceği bildirildi. Bu dönemde, megavat saat başına 60 Euro seviyesinde öngörülen ortalama satış fiyatı üzerinden yıllık yaklaşık 7,1 milyon Euro brüt gelir elde edilmesinin beklendiği ifade edildi.

Serbest piyasa döneminin tamamlanmasının ardından başlayacak olan 20 yıllık süreçte ise, 32,5 Euro alım fiyatı üzerinden yıllık yaklaşık 3,9 milyon Euro brüt gelir sağlanmasının öngörüldüğü belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Yeni yılın ilk toplantısında sürpriz! 3 vekil AK Parti'ye katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız, 2026 ülkemiz için reform yılı olacak

Ekonomiden dert yananlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı

Bir devrin sonu mu geliyor? Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış

Çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp 6 günün esrarı çözüldü! Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış

Markette "İyiyim" pozu verdi ama ortaya atılan iddia hayli vahim
Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları

Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Okul merdiveni buz pistine döndü, belediye ekipleri uyuyor
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yer Adana! Valinin övünerek verdiği rakama bakın
Kayıp 6 günün esrarı çözüldü! Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış

Markette "İyiyim" pozu verdi ama ortaya atılan iddia hayli vahim
Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu
Anlaşma tamam! Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor

Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor