ECB Başkanı Lagarde, yapay zekanın finans sistemine yönelik üç riskine dikkat çekti

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Avrupa Sistemik Risk Kurulu (ESRB) Başkanı Christine Lagarde, yapay zekanın finans sektöründe güvenli kullanılabilmesi için politika yapıcıların finansal sistemin bütününe yönelik riskleri öngörmesi gerektiğini vurguladı.

ESRB'nin 10. Yılı Konferansı'nın açılışında konuşan Lagarde, Stephen Hawking'in "Geleceğimiz, teknolojinin artan gücü ile onu kullanma bilgeliğimiz arasındaki bir yarıştır" sözüne atıfta bulunarak küresel ölçekte işbirliği çağrısı yaptı.

Avro Bölgesi'ndeki önemli bankaların yaklaşık yüzde 90'ının üretken yapay zekayı kullandığını belirten Lagarde, bu teknolojinin getirdiği özerkliğin finansal piyasalar, siber dayanıklılık ve jeopolitik alanlarda üç temel risk oluşturduğuna dikkati çekti.

Lagarde, finansal piyasalarda insan denetiminden bağımsız hareket eden yapay zeka ajanlarının piyasa şoklarını büyüterek fiyat manipülasyonlarına ve fiyat bozulmalarına yol açabileceğini ifade etti.

ECB Başkanı Lagarde, "Yapay zekanın finans sektöründe güvenli kullanılabilmesi için politika yapıcıların finansal sistemin bütününe yönelik riskleri öngörmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Yapay zekanın sistem açıklarını bulma ve bunları kötüye kullanma hızını haftalardan saatlere indirdiğini de kaydeden Lagarde, bu ajanların siber savunma hatlarını aşabileceğini belirtti.

Christine Lagarde, en gelişmiş modellerin ABD ve Çin'de yoğunlaştığını hatırlatarak, artan jeopolitik gerilimlerin Avrupa'nın bu teknolojilere erişimini aniden kesebileceği uyarısında bulundu.

Lagarde, konuşmasında AB Yapay Zeka Yasası'nın (AI Act) risklere göre kurallar koyan önemli bir adım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Giderek daha güçlü hale gelen öncü yapay zeka modelleriyle mücadele etmek, küresel düzeyde işbirliğini gerektirecektir. Tarihte bunun emsalleri mevcuttur. Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği, birbirleriyle rekabet etmeye devam ederken bile kendi nükleer kapasitelerine sınırlar getirmeyi kabul etmiş ve nükleer silahların yayılmasını önlemek için çalışmıştır."

ABD'nin bu yarışta lider konumda olması sebebiyle küresel bir anlaşmayı kendisini yavaşlatacak bir araç olarak görmesinin "ileriyi göremeyen" bir yaklaşım olacağını ifade eden Lagarde, kritik sistemleri korumak ve teknolojinin kötü niyetli aktörlerin eline geçmesini engellemek için ortak çıkarın gözetilmesi gerektiğini söyledi.

Christine Lagarde, ESRB'nin siber savunma hatlarını güncelleme çağrısını yineleyerek, kurumun finansal sistemi koruma misyonunu kararlılıkla sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA